Predsjednik Republike Srpske Savo Minić obaviće danas, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, konsultacije sa predstavnicima političkih partija.

Prema rasporedu u 10.00 časova sa Srpskom demokratskom strankom - Volja naroda, u 11.00 časova sa Pokretom Sigurna Srpska, u 12.00 časova Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS Igor Crnadak.

U 13.00 časova predviđen je sastanak sa Koalicijom za državu SDA, BiH Zeleni, SDP BiH.

Draško Stanivuković prihvatio poziv Save Minića

Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković prihvatio je poziv predsjednika Republike Srpske Save Minića na konsultacije o kandidatima za premijera i ministre.

"Odazvaćemo se pozivu na sastanak koji je uputio predsjednik Republike Srpske Savo Minić, jer smatramo da politički dijalog mora postojati i onda kada imamo različite stavove", rekao je Stanivuković i dodao:

"Naše politike su jasne i od njih nećemo odstupiti. Kao druga najjača politička stranka, imamo odgovornost da razgovaramo, iznesemo svoje argumente i zastupamo interese građana koji su nam dali povjerenje. Na sastanak idemo spremni za razgovor, ali i sa jasnom političkom pozicijom. Ostajemo snažna alternativa politici aktuelne vlasti. Dijalog da, odstupanje od principa – ne".