Košarac: Dodik vodi kontinuiranu politiku međunarodnog pozicioniranja Srpske

Predsjednik Milorad Dodik vodi aktivnu i kontinuiranu politiku međunarodnog pozicioniranja Republike Srpske, zahvaljujući kojoj se njen glas čuje na najvažnijim svjetskim adresama, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je istakao da je zahvaljujući takvoj politici Republika Srpska prepoznatljiva u svijetu i nastavlja da gradi prijateljstva i savezništva sa najvećim svjetskim silama poput SAD, Rusije, Izraela, Kine i drugih zemalja.

On je naglasio da se na taj način afirmišu politički, ekonomski i svi drugi potencijali Republike Srpske, ali i potvrđuje jasna vizija njenog državnog rukovodstva – Srpska koja samostalno štiti svoje interese, gradi partnerstva i ravnopravno razgovara sa svjetskim akterima.

Sa druge strane, ukazao je, svaki međunarodni uspjeh Republike Srpske izaziva nervozu i histeriju političkog Sarajeva.

"Sarajevski mentalitet ne može da nam oprosti uspjehe i, umjesto sopstvenih rezultata, nudi neosnovane optužbe, konstrukcije i pokušaje diskreditacije rukovodstva Republike Srpske", napisao je Košarac na Instagramu.

Košarac smatra da je očigledno da im najviše smeta upravo ono što ne mogu da kontrolišu – međunarodna prepoznatljivost i politička snaga Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, najizrazitiji predstavnik takve politike je Elmedin Konaković, koji je, nakon gubitka političkog kišobrana u SDA i mentora Majkla Marfija, očigledno izgubio i politički kompas.

On smatra da je Konaković očigledno preuzeo određene obaveze od nekih centara moći sa Bliskog Istoka i mora da radi u njihovom interesu, te da je to uzrok njegovog "šizofrenog političkog ponašanja".

"Gubitnik je i na domaćem i na međunarodnom planu. Pod pritiskom takvih preuzetih obaveza, Konaković čini sve da bi ostao na vlasti, misleći da će galamom i agresivnim eksponiranjem zaštititi sebe i steći imunitet kod onih od kojih je preuzeo obaveze", istakao je Košarac.