Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da se jasno suprotstavi svakom pokušaju da joj se nametne spoljnopolitički pravac koji nije prihvatila, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

On je istakao da Srpska ne dijeli civilizacijske i političke vrijednosti sa režimom u Teheranu i ne prihvata da se takva ideologija predstavlja kao zajedničko opredjeljenje BiH.

Košarac je rekao da su za Republiku Srpsku apsolutno neprihvatljive poruke koje je uputio kontroverzni iranski ajatolah Alireza Arafi tokom nedavnog boravka u Sarajevu o strateškom približavanju BiH i Irana.

"Nedavno sam upozorio na pokušaje promocije ideologije ajatolaškog režima kroz kulturne i vjerske sadržaje u Sarajevu. Danas je jasno da je riječ o mnogo širem pitanju – o političkim porukama i nastojanjima da se uticaj Teherana proširi i na institucionalnom nivou", upozorio je Košarac komentarišući posjetu iranskog ajatolaha Alireza Arafija Sarajevu, prenosi Srna.

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Naglasio je da Republika Srpska zna gdje pripada, zna ko su joj partneri i da neće dozvoliti da joj bilo ko drugi određuje politički i vrijednosni kompas.

"Naše međunarodno pozicioniranje zasniva se na jačanju partnerstava sa SAD, Izraelom, Rusijom, Kinom i drugim državama sa kojima dijelimo interese i gradimo odnose na principima međusobnog poštovanja i saradnje", podsjetio je Košarac.

On je poručio da Srpska neće biti dio politike koja je udaljava od strateških partnera i približava ideološkim i političkim konceptima sa kojima ne dijeli vrijednosti.

Iranski ajatolah Alireza Arafi, konzervativni vjerski autoritet, jedan od trojice članova Privremenog vijeća rukovodstva Islamske Republike, boravio je u Sarajevu 15. novembra gdje je prisustvovao ceremoniji na kojoj je Nedžad Grabus preuzeo dužnost reisa Islamske zajednice u BiH.

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Analitičari smatraju da bi dolazak iranskog ajatolaha mogao imati posljedice po BiH, jer predstavlja političku poruku SAD i Zapadu, te da posjeta jednog od najuticajnijih ljudi iranskog političkog sistema nije bio isključivo vjerskog karaktera.