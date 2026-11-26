Koliko je Denis Bećirović opskurna i neozbiljna politička pojava, najbolje govori da u njegova priviđanja o nekom navodnom kontinuitetu BiH ne vjeruju čak ni u Sarajevu, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Koliko je Denis Bećirović opskurna i neozbiljna politička pojava, najbolje govori da u njegova priviđanja o nekom navodnom kontinuitetu BiH ne vjeruju čak ni u Sarajevu, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Tako Kasim Trnka, intelektualni autoritet sarajevskog akademskog kruga, profesor ustavnog prava, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i, najbitnije, član bošnjačke pregovaračke delegacije u Dejtonu, u svom radu "Specifičnosti ustavnog uređenja BiH" navodi sljedeće: "Budući da je Ustav nametnut međunarodnim ugovorom, do promjene ustavnog uređenja nije došlo u skladu sa revizijskim postupkom propisanim prethodnim legalnim i legitimnim Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, pa se može govoriti o ustavnom diskontinuitetu". podsjetio je Kovačević.

"Sve je i svima jasno, osim Bećiroviću", naveo je Kovačević na "Iksu".

Koliko je Bećirović opskurna i neozbiljna politička pojava, najbolje govori da u njegova priviđanja o nekom navodnom kontinuitetu BiH ne vjeruju čak ni u Sarajevu. Tako Kasim Trnka, intelektualni autoritet sarajevskog akademskog kruga, profesor ustavnog prava, predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i, najbitnije, član bošnjačke pregovaračke delegacije u Dejtonu, u svom radu "Specifičnosti ustavnog uređenja BiH" navodi sljedeće: "Budući da je Ustav nametnut međunarodnim ugovorom, do promjene ustavnog uređenja nije došlo u skladu sa revizijskim postupkom propisanim prethodnim legalnim i legitimnim Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, pa se može govoriti o ustavnom diskontinuitetu." Sve je i svima jasno, osim Bećiroviću. A njegovi komentari o antifašizmu i antifašističkim pokretima na prostoru BiH ne zaslužuju ni komentar. Mi se ne miješamo u unutrašnja pitanja bošnjačkog naroda, neka se ni on ne miješa u unutrašnja pitanja srpskog naroda. — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) November 26, 2026

A njegovi komentari o antifašizmu i antifašističkim pokretima na prostoru BiH, naglasio je Kovačević, ne zaslužuju ni komentar.

"Mi se ne miješamo u unutrašnja pitanja bošnjačkog naroda, neka se ni on ne miješa u unutrašnja pitanja srpskog naroda", poručio je Kovačević.