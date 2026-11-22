Profesor Radomir Lukić ocijenio je, povodom 31 godine od parafiranja sporazuma o miru u BiH, da su najveće tekovine Dejtona mir i opstanak Bosne i Hercegovine u svojim granicama.

Gostujući u centralnim vijestima ATV-a, Lukić je naglasio da je mir najvažnija vrijednost donijeta ovim sporazumom, ističući da se već 31. godinu živi u miru nakon više od tri godine rata, stradanja i neimaštine.

"Ja mislim da je najveća tekovina mir. Druga tekovina je mir, treća tekovina je mir. Ako nekome mir nije drag, onda zaista sa takvim čovjekom nešto nije u redu i on bi trebao ozbiljno da se zapita šta se sa njim dešava, a trebali bi i drugi ljudi, ustanove, da se zapitaju šta se sa njim dešava", poručio je Lukić.

Prema njegovim riječima, na četvrtom mjestu je opstanak Bosne i Hercegovine, što je bilo snažno opredjeljenje političkog Zapada da ona ostane država u smislu međunarodnog prava, a u unutrašnjem pogledu onoliko koliko je to moguće.

Lukić smatra da nijedna strana nije u potpunosti zadovoljna Dejtonskim sporazumom, navodeći da se bošnjačka strana, kako je rekao, nikada neće odreći sna o Bosni kao zemlji Bošnjaka, dok su Hrvati, prema njegovom mišljenju, uvučeni u Federaciju BiH i sada se nalaze u teškom položaju.

S druge strane, ocijenio je da je Republika Srpska jedina istinski zadovoljna izvornim Dejtonom. Govoreći o dešavanjima nakon potpisivanja sporazuma, Lukić je naveo da je došlo do devastacije nadležnosti Republike Srpske, ali i istakao da je tu dosegnuta krajnja granica.

"Republika Srpska po svom stanovništvu, po svom narodu, po svojoj političkoj organizaciji ima svaku vrstu kapaciteta intelektualnog, političkog, institucionalnog da se brine o sebi i da nalazi svoje mesto u Bosni i Hercegovini“, rekao je Lukić.

Kao najveću prepreku u ovom trenutku označio je Ustavni sud BiH, za koji je rekao da nastavlja praksu ranijih visokih predstavnika, samovoljno preuzimajući ovlašćenja, mijenjajući ustave i oduzimajući nadležnosti.