Autor:ATV redakcija
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Mandatar Igor Dodik nastavio je konsultacije za sastav nove Vlade sa predstavnicima Privredne komore.
Sastanak je održan i sa predstavnicima Saveza sindikata.
Prethodno je održan sa predstavnicima Konfederacije sindikata Srpske i Sindikata uprave.
Mandatar će razgovarati i sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Srpske i sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske.
Po završetku sastanaka Dodik će održati konferenciju za novinare.
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