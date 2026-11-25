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Foto: ATV/BRANKO JOVIĆ

Mandatar Igor Dodik nastavio je konsultacije za sastav nove Vlade sa predstavnicima Privredne komore.

Sastanak je održan i sa predstavnicima Saveza sindikata. Prethodno je održan sa predstavnicima Konfederacije sindikata Srpske i Sindikata uprave. Mandatar će razgovarati i sa predstavnicima Komore samostalnih preduzetnika Srpske i sa predstavnicima Unije poslodavaca Republike Srpske. Po završetku sastanaka Dodik će održati konferenciju za novinare.

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