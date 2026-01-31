Mazalica: Ustavni sud Srpske potvrdio da izbor Trišić Babić nije nelegalan

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je danas da je Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da izbor Ane Trišić Babić na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Srpske nije nelegalan, jer Ustav Srpske nije precizirao proceduru koja stupa na snagu u slučaju smjene predsjednika Republike.

Mazalica je, gostujući na Tanjug TV, rekao da je Ustavni sud u svojoj odluci istakao da, s obzirom na to da nije predviđena procedura za navedenu situaciju, Narodna skupština Srpske, koja donosi Ustav, može da odluči o v.d. predsjednika Srpske.

- Imamo mišljenje Ustavnog suda Srpske, koji je potvrdio tu vrstu odluke zato što Ustav Srpske nije precizirao proceduru šta se desi kad bude smijenjen predsjednik. Ustavni sud Srpske je rekao da ako nije definisana procedura Ustavom, pošto naravno Skupština donosi Ustav Srpske, ona može u tim konkretnim situacijama odlučiti. Mi smo rekli - Ana Trišić Babić je v.d. predsjednika - objasnio je Mazalica.

Podsjetio je da je do slične situacije došlo nakon smrti bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića 2007. godine, kada je Narodna skupština za v.d. predsjednika Srpske izabrala Igora Radojičića.

Govoreći o najavljenoj posjeti delegacije Srpske Vašingtonu, Mazalica je istakao da će tu delegaciju predvoditi v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Mi smo već imali ostvarene posjete sa vrlo visokim ljudima u Stejt departmentu u kojima su dogovorene neke stvari i gde je normalizacija odnosa potpuna. Ne možemo sada neke stvari u javnosti da govorimo kakvi su njihovi stavovi, treba sačekati javne i zvanične stavove nove američke administracije, ali mi smatramo da su izuzetno povoljni u nekom ideološkom smislu - rekao je on.

Mazalica je istakao da je nova američka administracija prepoznala podršku koju je Milorad Dodik kao tadašnji predsjednik Srpske pružio Donaldu Trampu, ali i da zvaničnici SAD sve više govore o zaštiti hrišćana u BiH.

- To je demohrišćanska vlast koja je u svakom slučaju orijentisana ka zaštiti hrišćanskih vrijednosti i koja prepoznaje i podršku za činjenje koju je Dodik pružio prije izbora Donaldu Trampu kao jedan od rijetkih političara i državnika u čitavoj Evropi. Treba reći i to da je to jedna suverenistička politika koja se protivi globalizmu i koja sve manje želi da utiče na unutrašnja pitanja suverenih zemalja - poručio je sagovornik on.

On je istakao da je američki ambasador u Savjetu bezbjednosti i Ujedinjenim nacijama rekao da SAD neće učestvovati u kreiranju novih nacija.

- Ono što je njihov ambasador rekao u Savjetu bezbjednosti i Ujedinjenim nacijama kada je bila skupština, jeste 'nećemo praviti nove nacije'. To je ključna poruka i za nas izuzetno važna. Pravljenje novih nacija, zapravo, u BiH znači centralizaciju države, pravljenje Bosanaca, Hercegovaca, poništavanje nacionalnih identiteta, zato što je upravo to bila ideja - zaključio je Mazalica.