Logo
Large banner

Mazalica: Ustavni sud Srpske potvrdio da izbor Trišić Babić nije nelegalan

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

11:05

Komentari:

8
Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica izjavio je danas da je Ustavni sud Republike Srpske potvrdio da izbor Ane Trišić Babić na poziciju vršioca dužnosti predsjednika Srpske nije nelegalan, jer Ustav Srpske nije precizirao proceduru koja stupa na snagu u slučaju smjene predsjednika Republike.

Mazalica je, gostujući na Tanjug TV, rekao da je Ustavni sud u svojoj odluci istakao da, s obzirom na to da nije predviđena procedura za navedenu situaciju, Narodna skupština Srpske, koja donosi Ustav, može da odluči o v.d. predsjednika Srpske.

илу-цигарете-07102025

Društvo

Jedna navika godišnje ubije 19.000 ljudi

- Imamo mišljenje Ustavnog suda Srpske, koji je potvrdio tu vrstu odluke zato što Ustav Srpske nije precizirao proceduru šta se desi kad bude smijenjen predsjednik. Ustavni sud Srpske je rekao da ako nije definisana procedura Ustavom, pošto naravno Skupština donosi Ustav Srpske, ona može u tim konkretnim situacijama odlučiti. Mi smo rekli - Ana Trišić Babić je v.d. predsjednika - objasnio je Mazalica.

Podsjetio je da je do slične situacije došlo nakon smrti bivšeg predsjednika Srpske Milana Jelića 2007. godine, kada je Narodna skupština za v.d. predsjednika Srpske izabrala Igora Radojičića.

Govoreći o najavljenoj posjeti delegacije Srpske Vašingtonu, Mazalica je istakao da će tu delegaciju predvoditi v.d. predsjednika Srpske Ana Trišić Babić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

џефри сакс тв

Svijet

Saks: Evropa na putu samouništenja

- Mi smo već imali ostvarene posjete sa vrlo visokim ljudima u Stejt departmentu u kojima su dogovorene neke stvari i gde je normalizacija odnosa potpuna. Ne možemo sada neke stvari u javnosti da govorimo kakvi su njihovi stavovi, treba sačekati javne i zvanične stavove nove američke administracije, ali mi smatramo da su izuzetno povoljni u nekom ideološkom smislu - rekao je on.

Mazalica je istakao da je nova američka administracija prepoznala podršku koju je Milorad Dodik kao tadašnji predsjednik Srpske pružio Donaldu Trampu, ali i da zvaničnici SAD sve više govore o zaštiti hrišćana u BiH.

- To je demohrišćanska vlast koja je u svakom slučaju orijentisana ka zaštiti hrišćanskih vrijednosti i koja prepoznaje i podršku za činjenje koju je Dodik pružio prije izbora Donaldu Trampu kao jedan od rijetkih političara i državnika u čitavoj Evropi. Treba reći i to da je to jedna suverenistička politika koja se protivi globalizmu i koja sve manje želi da utiče na unutrašnja pitanja suverenih zemalja - poručio je sagovornik on.

Kонтејнер

Svijet

Tijelo ubijene Marije pronađeno u smeću: Nije jedina žrtva, policija zatekla užas

On je istakao da je američki ambasador u Savjetu bezbjednosti i Ujedinjenim nacijama rekao da SAD neće učestvovati u kreiranju novih nacija.

- Ono što je njihov ambasador rekao u Savjetu bezbjednosti i Ujedinjenim nacijama kada je bila skupština, jeste 'nećemo praviti nove nacije'. To je ključna poruka i za nas izuzetno važna. Pravljenje novih nacija, zapravo, u BiH znači centralizaciju države, pravljenje Bosanaca, Hercegovaca, poništavanje nacionalnih identiteta, zato što je upravo to bila ideja - zaključio je Mazalica.

Podijeli:

Tag:

Srđan Mazalica

Komentari (8)
Large banner

Pročitajte više

Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу

Region

Grafiti sa pozivom na ubistvo Pupovca i ustaškim simbolima u Zagrebu

13 h

1
Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Hronika

Maskiran pokucao na vrata, pa potegao pištolj: Policija otkrila jedan detalj

13 h

0
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

Banja Luka

Moguće ponovno uvođenje restriktivnog režima grijanja

13 h

0
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Tenis

Novak Đoković otkrio kome je poslao poruku nakon jučerašnje pobjede

13 h

0

Više iz rubrike

Нуждић: Када се усташки злочини прећуткују, шаље се опасна порука

Republika Srpska

Nuždić: Kada se ustaški zločini prećutkuju, šalje se opasna poruka

14 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Otimanjem imovine žele izbrisati srpski identitet u FBiH

15 h

3
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Republika Srpska

Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

16 h

12
Славиша Раковић

Republika Srpska

Preminuo Slaviša Raković - potvrđeno iz SDS-a

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner