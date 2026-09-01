Mehanizam u kontaktu sa porodicom Mladić povodom prenošenja tijela generala u Srbiju

Međunarodni rezidulani mehanizam za krivične sudove u Hagu u kontaktu je sa porodicom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju, potvrdili su iz pres službe Tribunala.

"Rezidualni mehanizam je u stalnom kontaktu sa Mladićevom porodicom od trenutka njegove smrti, između ostalog i u vezi sa transportom posmrtnih ostataka", rekli su u pres službi za "Sputnjik" bez iznošenja drugih detalja.

General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj bolnici Pritvorske jedinice u Hagu.

Zdravstveno stanje generala Mladića naglo se pogoršalo u aprilu, kada je doživio moždani udar, a kasnije još jedan.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev porodice i garancije države za puštanje generala na liječenje u Srbiju, prenosi Srna.