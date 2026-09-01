Mehanizam u kontaktu sa porodicom Mladić povodom prenošenja tijela generala u Srbiju

Autor:ATV redakcija
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Međunarodni rezidulani mehanizam za krivične sudove u Hagu u kontaktu je sa porodicom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju, potvrdili su iz pres službe Tribunala.
"Rezidualni mehanizam je u stalnom kontaktu sa Mladićevom porodicom od trenutka njegove smrti, između ostalog i u vezi sa transportom posmrtnih ostataka", rekli su u pres službi za "Sputnjik" bez iznošenja drugih detalja.
General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u zatvorskoj bolnici Pritvorske jedinice u Hagu.
Zdravstveno stanje generala Mladića naglo se pogoršalo u aprilu, kada je doživio moždani udar, a kasnije još jedan.
Mehanizam je više puta odbio zahtjev porodice i garancije države za puštanje generala na liječenje u Srbiju, prenosi Srna.
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