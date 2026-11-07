Memorijalni centar: Milja Zečević svjedočila o stradanju svoje i sudbini brojnih srpskih porodica

Memorijalni centar Republike Srpske uputio je saučešće porodici i prijateljima Milje Zečević, majke koja je u zločinu u Sijekovcu izgubila supruga i tri sina o čemu je svjedočila pred ovim centrom, kao i o sudbini brojnih srpskih porodica.

"Milja je godinama svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske", naveli su iz Memorijalnog centra.

Milja Zečević je rođena 14. januara 1931. godine, a preminula je jutros u 95. godini. Njen suprug Jovo /1920/ i sinovi Milan /1950/, Petar /1953/ i Vaso /1958/ ubijeni su u Sijekovcu 26. marta 1992. godine.

Sjećanja na supruga i sinove Milja je povjerila i Memorijalnom centru Republike Srpske.

Njeno svjedočenje snimljeno je u Brodu i sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra.

"Neka joj je vječni pokoj", naveli su iz Memorijalnog centra.

Društvo Milja Zečević u jednom danu izgubila tri sina i supruga: Ubili ih pred njenim očima

U svjedočenju za Memorijalni centar Republike Srpske Milja Zečević je ranije ispričala da je grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njihovo dvorište 26. marta 1992. godine.

"Muža i trojicu sinova napadači su redom tukli i na kraju pogubili", rekla je tada Zečevićeva.

Posvjedočila je da je gledala kako joj je najstariji sin ubijen kod česme, srednji na kapiji, a najmlađi u dvorištu. Vjerovala je da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.

"Tukli su jednog po jednog, ispitivali pa ponovo tukli. Ja sam bila tu. Kada su ih pobili, onda su me otjerali putem, nakon čega sam otišla čak u Smrtiće", ispričala je Zečevićeva.

Opijelo će biti služeno u ponedjeljak, 9. novembra, u 11.00 časova na Gradskom groblju u Brodu, a sahrana će biti obavljena u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora.