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"Memorijalni centar prikazuje istinu o stradanju Srba i dobiće još bolju logistiku"

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20.10.2026 12:50

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Меморијални центар Републике Српске
Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Postojanje Memorijalnog centra Republike Srpske dokumentovano prikazuje istinu o stradanju Srba i biće mu već danas obezbijeđena još bolja logistika kako bi još više radio, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Memorijalni centar Republike Srpske trebalo je formirati prvog dana postojanja Republike Srpske, ali to se, nažalost, nije desilo. Formiran je mnogo godina poslije potpuno opravdano jer prikazuje istinu. Ukoliko nekoga pogađa istina, to je njegov problem", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik kaže da je istina zasmetala mnogima nakon projekcije filma "Zlatin rez `42-Djeca Kozare" Lordana Zafranovića u kojem je istinito prikazan genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu.

"To ostaje kao trajni zapis istine o jednom vremenu koje, prije svega, mlade generacije na digitalan način treba da lakše spoznaju i nauče", naglasio je Dodik, prenosi Srna.

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Milorad Dodik

Memorijalni centar

Zlatni rez 42 – Djeca Kozare

Republika Srpska

stradanje Srba

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