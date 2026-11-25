Uoči glasanja o prijedlogu rezolucije pod nazivom "35. godišnjica pada i razaranja Vukovara", Memorijalni centar Republike Srpske uputio je otvoreno pismo svim poslanicima Evropskog parlamenta.

U pismu je zatražio odbacivanje predložene rezolucije, kao i da mu se omogući da pred poslanicima i nadležnim tijelima Evropskog parlamenta predstavi dokumentovano stradanje srpskog naroda, sa posebnim akcentom na stradanje Srba u Hrvatskoj.

U pismu, koje potpisuje direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, upozorava se da bi usvajanje rezolucije moglo dovesti do dodatnog marginalizovanja srpskih žrtava u evropskom institucionalnom prostoru, ali i imati dalekosežne posljedice po istorijsku nauku, obrazovanje i formiranje istorijske svijesti budućih generacija.

Posebno se ukazuje na opasnost da političke rezolucije postanu osnova za kreiranje obrazovnih sadržaja i udžbenika istorije, te da izostavljanje činjenica o stradanju srpskog naroda dovede do toga da buduće generacije usvoje nepotpunu sliku o uzrocima, toku i posljedicama ratova devedesetih godina.

- Pravo budućih generacija na poznavanje cjelovite istorije podrazumijeva i pravo da znaju ko su bile srpske žrtve, gdje su stradale i pod kojim okolnostima. Trajno pomirenje među narodima ne može se graditi na selektivnom poznavanju prošlosti - navedeno je u pismu.

Ukazano je i na genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata, kao i na stradanje srpskog stanovništva devedesetih godina u Vukovaru, Gospiću, Sisku, Zagrebu, Bjelovaru, Pakračkoj Poljani, Medačkom džepu i brojnim drugim mjestima.

U pismu se navodi da je tokom vojnih operacija "Bljesak" i "Oluja" protjerano više od 250.000 Srba. Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra "VERITAS", od 1990. do 1998. godine stradalo 8.655 lica srpske nacionalnosti sa područja Republike Hrvatske i nekadašnje Republike Srpske Krajine, od čega se 1.461 lice i dalje vodi kao nestalo. Naglašeno je da za brojne zločine nad srpskim stanovništvom niko nije krivično odgovarao.

- Između ostalog u pismu se navodi da članstvo u Evropskoj uniji ne može biti osnov za privilegovan položaj u evropskoj kulturi pamćenja, kao što ni odsustvo tog članstva ne smije biti razlog za zanemarivanje istorijskog iskustva i stradanja drugih naroda - ističe se u pismu.

Memorijalni centar Republike Srpske, koji je do sada snimio više od 1.900 audio-vizuelnih svjedočanstava srpskih žrtava i neposrednih svjedoka ratnih događaja, izrazio je spremnost da Evropskom parlamentu stavi na raspolaganje relevantnu arhivsku građu, istorijsku dokumentaciju i svjedočanstva kojima raspolaže.

U otvorenom pismu naglašena je i odgovornost evropskih institucija da sopstvenim političkim odlukama ne produbljuju istorijske i nacionalne podjele čije prevazilaženje postavljaju kao uslov evropske budućnosti prostora bivše Jugoslavije.

- Od Evropskog parlamenta očekujemo da odbaci predloženu rezoluciju i pokaže da politička pripadnost, nacionalna zastupljenost i odnos snaga u evropskim institucijama ne mogu biti mjerilo dostojanstva ljudskih žrtava - zaključeno je u otvorenom pismu Memorijalnog centra Republike Srpske.