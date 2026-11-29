Milan Aleksić, predsjednik prnjavorskog SDS-a, koji je na Glavom odboru ove stranke predložen kao kandidat za delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda BiH, rekao je da ne odustaje od te kandidature.

"Moja kandidatura nije rezultat ličnih ambicija, već odluka Gradskog odbora SDS-a Prnjavor i Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Smatram da odluke stranačkih organa ne bi trebalo da budu predmet naknadnih političkih dogovora u kojima se zanemaruju ljudi, njihovi rezultati i povjerenje koje im je ukazano. Ne znam šta će biti izglasano u Narodnoj skupštini Republike Srpske 1. decembra, ali jedno znam – nema predaje! Iza sebe imam porodicu, prijatelje, Klub odbornika SDS-a, Gradski odbor SDS-a, odluke Glavnog odbora SDS-a i rezultate, a ispred sebe imam budućnost", rekao je Aleksić.

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Podsjećamo, nakon što je na Glavom odboru SDS-a Milan Aleksić, predložen za kandidata za delegata, Predsjedništvo SDS-a je glasalo da se ipak podrži kandidata PSS-a Draška Stanivukovića.

Nije to odgovaralo brojnim funkcionerima SDS-a, pa je poslanik ove stranke Milan Petrović kritikovao ovu odluku uz komentar "Jadna li nam majka".

Petrović je potom i predao kandidaturu Aleksića za ovu poziciju.

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"Na osnovu odluke Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), kojom je Milan Aleksić utvrđen kao kandidat SDS-a za delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, narodni poslanik Milan Petrović danas je zvanično predao kandidaturu Milana Aleksića", navode iz SDS-a Prnjavor.