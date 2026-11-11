Milanović: Plenković nema pojma

Optužio ga je da ponižava hrvatske vojnike, zanemaruje probleme u Oružanim snagama i zagovara uključivanje Hrvatske u rat u Ukrajini.

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Milanović je pritom poručio da Vlada još nije uputila hrvatske vojnike u NATO centar u Poljskoj, iako je on njihov odlazak podržao prije osam mjeseci.

Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Andrej Plenković je u Hrvatskom saboru ponovo grubo uvrijedio Hrvatsku vojsku i sve njene pripadnike. Rekao je da Hrvatska vojska 'u biti nema pojma' o tome šta se događa u Ukrajini te da o tome 'više znaju Ministarstvo spoljnih poslova i Vlada'.

U istom je govoru ukrajinsku vojsku hvalio kao 'najobučeniju, najprilagođeniju, najdinamičniju i najinteresantniju' vojsku u Evropi. Hrvatski premijer koji za saborskom govornicom ponižava vlastitu vojsku, a nekritički uzdiže tuđu, ne zastupa hrvatske interese, nego ponavlja ono što mu se diktira i suflira iz Brisela.

Plenković očigledno i dalje žali što Hrvatska ne učestvuje u vojnim misijama podrške Ukrajini. Umjesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih.

A ko 'u biti nema pojma'? Pojma zapravo nema sam Plenković čija Vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO i Ukrajine (JATEC). To je civilno-vojna organizacija unutar komandne strukture NATO - naglašavam NATO, čija smo članica - osnovana radi sistematskog proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primjene u razvoju budućih odbrambenih sposobnosti NATO i Ukrajine.

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Kao Vrhovni komandant OSRH, još prije osam mjeseci podržao sam odlazak hrvatskih vojnika u taj centar u Poljskoj. Budući da vojnici nisu otišli, ljetos smo ponovo u više navrata, pisanim putem i usmeno, podsticali Ministarstvo odbrane da pošalje vojnike u navedeni NATO centar u Poljskoj. Do danas nijedan hrvatski vojnik nije tamo otišao. Plenković očigledno pojma nema zašto, a trebao bi imati pojma jer odluka o slanju vojnika zavisi isključivo od MORH-a.

Još važnije je pitanje ima li Plenković pojma o problemima u OSRH i materijalnom stanju Hrvatske vojske? O svemu tome pisao sam mu 12. oktobra 2026, pozvao ga da se preduzmu konkretne mjere koje su neophodne za redovno djelovanje i spremnost Hrvatske vojske te mu predložio sazivanje sjednice Vijeća za odbranu.

I šta je Plenković učinio? Ništa, osim što je ministar obrane pozvao načelnika GS OSRH na 'raport' kako bi utvrdio, zamislite, tko je i zašto Vrhovnom komandantu dao, tačne, informacije o stanju u Hrvatskoj vojsci! Umjesto da je prihvatio moj poziv za sazivanje sjednice Vijeća za obranu, Plenković sa saborske govornice govori o nečemu o čemu 'u biti nema pojma'.

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Hrvatska vojska je profesionalna, sposobna i odana Republici Hrvatskoj i u nju imam puno povjerenje. A Plenkovića pozivam da prestane voditi samo tuđe brige i još jednom pročita dopis koji sam mu, u dobroj vjeri, uputio samo s jednim ciljem: da Vlada i MORH počnu rješavati nagomilane probleme koji muče Hrvatsku vojsku", zaključio je predsjednik.