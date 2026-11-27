Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je da Fudbalski klub Borac iz svakog poraza izlazi jači.
"Iako je sve mirisalo na čudo i veliku evropsku senzaciju, poraz boli, ali glavu gore za hrabrost, borbu i trenutke kada smo vjerovali da je sve moguće. Ovaj tim ima karakter i iz svakog poraza izlazi jači. Kao i naša Republika, jer `Borac dolazi iz nje`", napisao je Minić na Iksu.
Iako je sve mirisalo na čudo i veliku evropsku senzaciju, poraz boli, ali glavu gore za hrabrost, borbu i trenutke kada smo vjerovali da je sve moguće. Ovaj tim ima karakter i iz svakog poraza izlazi jači.
Kao i naša Republika, jer "Borac dolazi iz nje". https://t.co/Ns4e6bf39X— Savo Minić (@minic_savo) November 26, 2026
Fudbaleri banjalučkog "Borca" poraženi su večeras od "Atalante" iz Bergama rezultatom 2:3 u četvrtom kolu Lige konferencije.
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