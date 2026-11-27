"Iako je sve mirisalo na čudo i veliku evropsku senzaciju, poraz boli, ali glavu gore za hrabrost, borbu i trenutke kada smo vjerovali da je sve moguće. Ovaj tim ima karakter i iz svakog poraza izlazi jači. Kao i naša Republika, jer `Borac dolazi iz nje`", napisao je Minić na Iksu.

Iako je sve mirisalo na čudo i veliku evropsku senzaciju, poraz boli, ali glavu gore za hrabrost, borbu i trenutke kada smo vjerovali da je sve moguće. Ovaj tim ima karakter i iz svakog poraza izlazi jači. Kao i naša Republika, jer "Borac dolazi iz nje". https://t.co/Ns4e6bf39X — Savo Minić (@minic_savo) November 26, 2026

Fudbaleri banjalučkog "Borca" poraženi su večeras od "Atalante" iz Bergama rezultatom 2:3 u četvrtom kolu Lige konferencije.