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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić uputio je iskrene čestitke Aleksandru Čupiću povodom izbora za predsjednika Narodne skupštine Srbije i poželio mu mnogo uspjeha u radu na dobrobit svih građana.

"U Republici Srpskoj svaki uspjeh Srbije doživljavali smo i doživljavaćemo kao svoj. Vjerujem da ćemo bliskost i dalje potvrđivati saradnjom naših institucija i zajedničkim radom za bolji život građana s obje strane Drine", napisao je Minić na Iksu. Iskrene čestitke Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Želim mu mnogo uspjeha u radu na dobrobit svih građana Srbije. U Republici Srpskoj svaki uspjeh Srbije doživljavali smo i doživljavaćemo kao svoj. Vjerujem da ćemo bliskost i dalje potvrđivati saradnjom naših institucija i zajedničkim radom za bolji život građana s obje strane Drine. — Savo Minić (@minic_savo) November 19, 2026 Republika Srpska Minić najavio konsultacije sa predstavnicima opozicionih političkih partija

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