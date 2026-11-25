Predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se fiskalna godina u Srpskoj završava bez problema i kašnjenja u izvršavanju obaveza.

On je naglasio da kandidatu za predsjednika Vlade Republike Srpske Igoru Dodiku ostavlja uređen fiskalni sistem, stabilnost i veliki investicioni ciklus.

Minić, koji je predvodio dosadašnji saziv Vlade Republike Srpske, podsjetio je da je za godinu dana usvojeno 131 zakonsko rješenje, dok je prosjek prethodnih vlada bio od 30 do 35 zakona godišnje.

"Pripremili smo mnogo zakonskih rješenja koja će već ići na prve sjednice Narodne skupštine, kao što je zakon o strateškim investicijama", rekao je Minić i pojasnio da se strateške investicije odnose na energetiku i saobraćaj, a da je pripremljeno više zakonskih rješenja koja će omogućiti nastavak investicionih aktivnosti.

Kao jedan od rezultata rada Vlade Republike Srpske, Minić je naveo vanredne intervencije u 90 škola u Republici Srpskoj tokom protekle godine, kao i sistemsko rješavanje pitanja boračkog dodatka, o čijoj visini ne bi više trebalo da bude rasprava.

Minić je napomenuo da je od resornih ministara tražio da budu prisutni na terenu, da obilaze lokalne zajednice i prate potrebe građana, te istakao da je takav pristup doprinio izbornom rezultatu.

Govoreći o stanju u javnim preduzećima, Minić je naveo da postoje veliki problemi u "Elektroprivredi Republike Srpske", posebno u pogledu organizacije, opreme i viška zaposlenih, te da je neophodno njeno restrukturisanje.

On je rekao da je električna energija u Republici Srpskoj dugo zadržavala najnižu cijenu, koja više nije ekonomski isplativa.

"Ne treba bježati od istine. U `Elektroprivredi` je ogroman višak radnika. Nema lijeka dok se ne izvrši restrukturisanje `Elektroprivrede Republike Srpske`", naglasio je Minić.

Minić je, poredeći cijene električne energije za privredu u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, naveo da račun za istu potrošnju u FBiH iznosi 105 evra, a u Republici Srpskoj 75 evra, dodajući da je u Federaciji najavljeno i povećanje od 29 odsto.

On je za RTRS rekao da u Republici Srpskoj ima 407.000 domaćinstava i da 98 odsto njih redovno izmiruje obaveze za električnu energiju.

Govoreći o "Šumama Srpske", Minić je naglasio da očekuje da će ovo preduzeće do kraja godine poslovati na nuli ili pozitivno, pozivajući se na podatke direktora tog preduzeća u kojem je sada 500 radnika manje.

Minić je ukazao da Republici Srpskoj nedostaje radne snage i da poslodavci stalno traže uvoz stranih radnika, ističući i da restrukturisanje javnih preduzeća ne znači otpuštanje radnika koji zaista rade.

"Nijedan radnik koji stvarno radi neće ostati bez posla, a hoće onaj koji je došao preko ujaka, strine, čiče, partije, kao i oni koji ne rade. Moramo raščistiti sa tim. Dobili smo povjerenje građana za to", naglasio je Minić.

Minić je poručio i da će u svom predsjedničkom mandatu potpisati svaki zakon koji donese Narodna skupština Republike Srpske, bez obzira na sve eventualne intervencije stranih predstavnika u BiH.