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Minić: Imamo ugovor, šta je sporno, nismo htjeli kao Konaković da peremo prozore

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09.10.2026 16:16

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Саво Минић
Foto: ATV

Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je da Srpska ima ugovor s lobističkim kućama u Sjedinjenim Državama koje su u ovoj zemlji legalne, te da u skladu s tim ne može biti sporna saradnja s njima s ciljem promocije istine o Republici Srpskoj i zalaganju za pravičnost.

"Da, imamo ugovor. Šta je sporno? Nismo htjeli da to radimo kao (ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara) Elmedin Konaković, odnosno da peremo prozore za 350.000 dolara ili izmišljamo nešto", rekao je Minić odgovarajući na pitanja novinara u Banjaluci.

On je istakao da je potrebno da se čuje istina o Republici Srpskoj.

"Ništa nije sporno. Taj ugovor ima oznaku tajnosti", rekao je Minić.

On je dodao da je ugovor sa lobističkim kućama u SAD sada postao smetnja zbog političkog debakla u FBiH, te geostrateškog gubitka svega što je imalo političko Sarajevo.

"Ovdje je sve jasno kao dan. Dok god smo mi 'loši momci', dok god mi dobijamo sankcije, ne branimo se i primamo batine – to je sve u redu. Onog momenta kada izađemo sa istinom i pokažemo je na Menhetnu u Njujorku, nađemo prijatelje i kažemo da želimo samo pravičnost – onda je to problem", rekao je Minić, prenosi "Srna".

On je dodao da Srpska radi na svim stranama i na svim planovima.

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Tagovi :

Savo Minić

Lobiranje

Komentari (11)

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