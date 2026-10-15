Minić: Izuzetna čast i velika odgovornost, biću predsjednik svih građana

Autor:ATV redakcija
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Pobjednik na izborima za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da mu je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da bude predsjednik svih građana.
"Od mog Šamca južno do Trebinja i zapadno Novog Grada svaki pedalj Srpske mi je važan", naveo je Minić u Šamcu, gdje prisustvuje proslavi izborne pobjede.
Kako kaže, ponosan je na svoj Šamac.
"Hvala mojoj porodici, rodbini, komšijama i prijateljima na ogromnoj podršci i povjerenju", napisao je Minić na Iksu.
Ponosan sam na svoj Šamac! Hvala mojoj porodici, rodbini, komšijama i prijateljima na ogromnoj podršci i povjerenju. Izuzetna mi je čast, ali i velika odgovornost, da budem predsjednik svih građana. Od mog Šamca južno do Trebinja i zapadno Novog Grada svaki pedalj Srpske mi je važan. https://t.co/Um6MN4PMT2— Savo Minić (@minic_savo) October 15, 2026
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