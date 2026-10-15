Minić: Izuzetna čast i velika odgovornost, biću predsjednik svih građana

Pobjednik na izborima za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da mu je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da bude predsjednik svih građana.

"Od mog Šamca južno do Trebinja i zapadno Novog Grada svaki pedalj Srpske mi je važan", naveo je Minić u Šamcu, gdje prisustvuje proslavi izborne pobjede.

Kako kaže, ponosan je na svoj Šamac.

"Hvala mojoj porodici, rodbini, komšijama i prijateljima na ogromnoj podršci i povjerenju", napisao je Minić na Iksu.