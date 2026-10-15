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Minić: Izuzetna čast i velika odgovornost, biću predsjednik svih građana

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15.10.2026 20:09

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Pobjednik na izborima za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da mu je izuzetna čast, ali i velika odgovornost da bude predsjednik svih građana.

"Od mog Šamca južno do Trebinja i zapadno Novog Grada svaki pedalj Srpske mi je važan", naveo je Minić u Šamcu, gdje prisustvuje proslavi izborne pobjede.

Kako kaže, ponosan je na svoj Šamac.

"Hvala mojoj porodici, rodbini, komšijama i prijateljima na ogromnoj podršci i povjerenju", napisao je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Šamac

Izbori 2026

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