Logo

Minić kum slave boraca: Odbranili su našu svetinju - Republiku Srpsku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
08.11.2026 19:02

Komentari:

0
Minić kum slave boraca
Foto: Minić kum slave boraca

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić kum je slave Boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdana.

Minić je sa sveštenstvom i saradnicima učestvovao u lomljenju slavskog kolača u Istočnom Novom Sarajevu.

Premijer Srpske izjavio je da je sa zadovoljstvom prihvatio da sa svojim saborcima bude kum slave BORS-a i da se ovoj organizaciji institucionalno da značaj koji zaslužuje, jer su borci očuvali našu svetinju Republiku Srpsku.

Minić, koji prisustvuje centralnoj proslavi slave boraca u Istočnom Novom Sarajevu, istakao je da su oni koji su život dali za Republiku Srpsku dali ogroman doprinos da bi se danas u miru ovaj dan obilježavao.

On je istakao da su večeras prisutni brojni komandanti i ljudi iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te ukazao da i Boračka organizacija i Vlada rade na vraćanju istinskog digniteta Vojsci Republike Srpske, borcima.

"Kako vrijeme prolazi mislim da smo svi svjesni kolika je žrtva i koliko je bilo potrebno u to vrijeme organizovati se i očuvati Republiku Srpsku", rekao je Minić, prenosi "Srna".

Naglasio je da je i velika obaveza ponašati se prema Republici Srpskoj kao prema svetinji jer to i jeste.

"Samo ona garantuje opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", zaključio je Minić.

Proslavi prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predsjedavajući Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić, Darko Mladić, sin nedavno preminulog generala Ratka Mladić, Sonja Jovičević Karadžić, gradonačelnik, predstavnici gradske vlasti i boračkih organizacija iz cijele Srpske.

Produkcija filma "Linija" koji govori o životu i djelu čuvenog doktora Miodraga Lazića je u znak zahvalnosti za podršku realizaciji ovog istorijskog projekta odala priznanje Goranu Šehovcu, predjednik Skupštine Boračke organizacije "Ilidžanski borac".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Borci Republike Srpske

Mitrovdan

Komentari (0)

Više iz rubrike

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan

Republika Srpska

Karan: Plebiscit 1991. - svjedočanstvo o opredjeljenju srpskog naroda o vlastitoj državnopravnoj budućnosti

4 h

0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik

Republika Srpska

Dodik: Srpski narod iskazao političku volju u novembru 1991. i nje se ne odriče, a kruna je Republika Srpska

5 h

15
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić

Republika Srpska

Ostojić: I u FBiH ruše srpska groblja kao i na Kosovu i Metohiji

6 h

3
Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske u Istočnoj Ilidži na proslavi Mitrovdana, krsne slave BORS-a.

Republika Srpska

Stevandić: Srpska sloga je iznad svih podjela

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima