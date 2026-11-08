Minić kum slave boraca: Odbranili su našu svetinju - Republiku Srpsku

Minić je sa sveštenstvom i saradnicima učestvovao u lomljenju slavskog kolača u Istočnom Novom Sarajevu.

Premijer Srpske izjavio je da je sa zadovoljstvom prihvatio da sa svojim saborcima bude kum slave BORS-a i da se ovoj organizaciji institucionalno da značaj koji zaslužuje, jer su borci očuvali našu svetinju Republiku Srpsku.

Minić, koji prisustvuje centralnoj proslavi slave boraca u Istočnom Novom Sarajevu, istakao je da su oni koji su život dali za Republiku Srpsku dali ogroman doprinos da bi se danas u miru ovaj dan obilježavao.

On je istakao da su večeras prisutni brojni komandanti i ljudi iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te ukazao da i Boračka organizacija i Vlada rade na vraćanju istinskog digniteta Vojsci Republike Srpske, borcima.

"Kako vrijeme prolazi mislim da smo svi svjesni kolika je žrtva i koliko je bilo potrebno u to vrijeme organizovati se i očuvati Republiku Srpsku", rekao je Minić, prenosi "Srna".

Naglasio je da je i velika obaveza ponašati se prema Republici Srpskoj kao prema svetinji jer to i jeste.

"Samo ona garantuje opstanak srpskog naroda na ovim prostorima", zaključio je Minić.

Proslavi prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, predsjedavajući Predsjedništva BORS-a Milovan Gagić, Darko Mladić, sin nedavno preminulog generala Ratka Mladić, Sonja Jovičević Karadžić, gradonačelnik, predstavnici gradske vlasti i boračkih organizacija iz cijele Srpske.

Produkcija filma "Linija" koji govori o životu i djelu čuvenog doktora Miodraga Lazića je u znak zahvalnosti za podršku realizaciji ovog istorijskog projekta odala priznanje Goranu Šehovcu, predjednik Skupštine Boračke organizacije "Ilidžanski borac".