Predsjednik Republike Srpske Savo Minić najavio je da će se lično angažovati kako bi se riješio problem visokoobrazovanih osoba sa invaliditetom koje godinama čekaju na posao.

Minić je naveo da se posljednjih dana na društvenim mrežama s pravom postavlja pitanje zašto visokoobrazovane osobe sa invaliditetom godinama čekaju na posao.

"Lično ću se uključiti u razgovore sa poslodavcima da vidimo gdje možemo otvoriti prilike za zapošljavanje, staviću na raspolaganje sredstva iz Kabineta predsjednika i zamoliti novog premijera da se uključi, da zajednički riješimo ovaj problem", napisao je Minić na Iksu.