Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Republike Srpske Savo Minić obaviće sutra, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, konsultacije sa predstavnicima političkih partija.
Prema rasporedu u 10.00 časova sa Srpskom demokratskom strankom - Volja naroda, u 11.00 časova sa Pokretom Sigurna Srpska, u 12.00 časova Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS Igor Crnadak.
U 13.00 časova predviđen je sastanak sa Koalicijom za državu SDA, BiH Zeleni, SDP BiH.
Banja Luka
Banjalučki odbornici usvojili dnevni red, među tačkama Nacrt budžeta za 2027. godinu
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu