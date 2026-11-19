Predsjednik Republike Srpske Savo Minić obaviće sutra, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske, konsultacije sa predstavnicima političkih partija.

Prema rasporedu u 10.00 časova sa Srpskom demokratskom strankom - Volja naroda, u 11.00 časova sa Pokretom Sigurna Srpska, u 12.00 časova Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS Igor Crnadak.

U 13.00 časova predviđen je sastanak sa Koalicijom za državu SDA, BiH Zeleni, SDP BiH.