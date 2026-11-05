Minić: Najoštrije osuđujem napad na učenika banjalučke medrese

Očekujem, kaže Minić, da se hitno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i odgovorni privedu pravdi.

"Ovakvo ponašanje nije ni viteško, ni časno, niti je u skladu sa vrijednostima i nasljeđem koje su nam ostavili slavni preci. Banjaluka i Republika Srpska moraju biti mjesto u kojem se svaki čovjek osjeća sigurno i dostojanstveno, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Nasilju nema mjesta u našem društvu", poručio je Minić.