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Minić: Najoštrije osuđujem napad na učenika banjalučke medrese

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АТВ редакција
05.11.2026 19:30

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premijer Republike Srpske
Foto: ATV

Najoštrije osuđujem napad na učenika banjalučke medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" - napisao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić na Iksu.

Očekujem, kaže Minić, da se hitno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i odgovorni privedu pravdi.

"Ovakvo ponašanje nije ni viteško, ni časno, niti je u skladu sa vrijednostima i nasljeđem koje su nam ostavili slavni preci. Banjaluka i Republika Srpska moraju biti mjesto u kojem se svaki čovjek osjeća sigurno i dostojanstveno, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Nasilju nema mjesta u našem društvu", poručio je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

medresa ”Ibrahim-ef. Maglajlić”

fizički napad

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