Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najoštrije osuđujem napad na učenika banjalučke medrese "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" - napisao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić na Iksu.
Očekujem, kaže Minić, da se hitno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i odgovorni privedu pravdi.
"Ovakvo ponašanje nije ni viteško, ni časno, niti je u skladu sa vrijednostima i nasljeđem koje su nam ostavili slavni preci. Banjaluka i Republika Srpska moraju biti mjesto u kojem se svaki čovjek osjeća sigurno i dostojanstveno, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Nasilju nema mjesta u našem društvu", poručio je Minić.
Najoštrije osuđujem napad na učenika banjalučke medrese „Reis Ibrahim ef. Maglajlić“.
Očekujem da se hitno rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja i odgovorni privedu pravdi.
Ovakvo ponašanje nije ni viteško, ni časno, niti je u skladu sa vrijednostima i nasljeđem koje su nam ostavili slavni preci.
Banjaluka i Republika Srpska moraju biti mjesto u kojem se svaki čovjek osjeća sigurno i dostojanstveno, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Nasilju nema mjesta u našem društvu.— Savo Minić (@minic_savo) November 5, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h0
Hronika
5 h5
Republika Srpska
39 min1
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu