Predsjednik Republike Srpske Savo Minić razgovara sa predstavnicima Socijalističke partije (SP), DEMOS-a i NDP-a o izboru mandatara.

Na konsultacijama delegaciju ovih stranaka predvodili su lideri SP-a Petar Đokić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

Minić je, nakon ovog sastanka, razgovarao je i sa predstavnicima DNS-a i NPS-a o izboru mandatara.

Minić na konsultacijama s Nešićem i Banjcem ATV / Branko Jović

Na konsultacijama su bili prisutni lideri DNS-a i NPS-a Nenad Nešić i Darko Banjac.

Nakon Nešića i Banjca na konsultacije su stigli i predstavnici Ujedinjene Srpske.

Na čelu delegacije je bio predsjednik stranke Nenad Stevandić.

Minić na konsultacijama sa Stevandićem ATV / Branko Jović

Minić se nakon Ujedinjene Srpske sastao sa predstavnicima Republičke stranke Srpske (RSS).

U delegaciji RSS-a bili su Darko Mitrić, Danijel Perić i Dušan Glišić.

Minić sa predstavnicima RSS ATV / Branko Jović

Na kraju konsultacija Minić se sastao sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio predsjednik Milorad Dodik.

Osim Dodika u delegaciji su bili i potpredsjednik stranke Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, te portparol Radovan Kovačević.

Minić sa SNSD-om ATV / Branko Jović

Predsjednik Republike Srpske će u 12.00 časova saopštiti ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.