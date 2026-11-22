Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić razgovara sa predstavnicima Socijalističke partije (SP), DEMOS-a i NDP-a o izboru mandatara.
Na konsultacijama delegaciju ovih stranaka predvodili su lideri SP-a Petar Đokić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.
Minić je, nakon ovog sastanka, razgovarao je i sa predstavnicima DNS-a i NPS-a o izboru mandatara.
Na konsultacijama su bili prisutni lideri DNS-a i NPS-a Nenad Nešić i Darko Banjac.
Nakon Nešića i Banjca na konsultacije su stigli i predstavnici Ujedinjene Srpske.
Na čelu delegacije je bio predsjednik stranke Nenad Stevandić.
Minić se nakon Ujedinjene Srpske sastao sa predstavnicima Republičke stranke Srpske (RSS).
U delegaciji RSS-a bili su Darko Mitrić, Danijel Perić i Dušan Glišić.
Na kraju konsultacija Minić se sastao sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio predsjednik Milorad Dodik.
Osim Dodika u delegaciji su bili i potpredsjednik stranke Željka Cvijanović, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik, te portparol Radovan Kovačević.
Predsjednik Republike Srpske će u 12.00 časova saopštiti ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.
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