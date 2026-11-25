Predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će dodatno pojačati angažman Srpske na međunarodnom planu i istakao da očekuje odličnu saradnju sa budućim premijerom.

"Mislim da ćemo biti dobar tandem - predsjednik Vlade Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH", istakao je Minić.

Minić je rekao da želi da bude predsjednik svih građana, da bude prisutan u cijeloj Republici Srpskoj, te da planira nastaviti raditi kao i dok je bio predsjednik Vlade Srpske.

"Bez obzira ko pripada kojoj političkoj partiji ili naciji, želim da budem ta spona prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti", kaže Minić.

On je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice da Republika Srpska ima rekordan broj zaposlenih, odnosno 292.213, što je dokaz da investicioni ciklus, koji je Srpska pokrenula, utiče na kretanja novca i razvoj poslovanja što daje benefita.

Komentarišući navode da će na njegov rad uticati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, Minić je istakao da će u vršenju funkcije predsjednika Republike Srpske biti samostalan, kao što je to bio i na funkciji predsjednika Vlade.

"Mandat je Dodiku oduzet velikom nepravdom. To je mandat koji mu je dao narod Republike Srpske, a ne neka institucija, pa da mu tek tako može biti oduzet. Osim toga, dio sam SNSD-a i imamo svoje politike, te plan rada, kojih se pridržavamo", rekao je Minić.

On smatra da je očigledno da imenovanjem Organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika za kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske dolazi do smjene generacije, te ukazao da to mogu napraviti samo ozbiljne političke partije, koje imaju resurse i mogu iznjedriti i izgraditi ličnosti koje će imati podršku naroda.

"Igor Dodik je kroz organizacionu strukturu SNSD-a ušao u sve i jednu lokalnu zajednicu. On je neko u koga vjerujem da će generacijski prelaz napraviti bez turbulencija", rekao je Minić.

Minić je ukazao da imenovanje najmlađeg mandatara u istoriji Republike Srpske daje vjeru i nadu i mladima i starima u bolje sutra.

On je konstatovao da dolazi do generacijske smjene i da je to bila tema o kojoj se pozitivno govorilo u SNSD-u. "Krenuli smo u tu priču i kada su u pitanju lokalne zajednice i ranije, a pogotovo u zadnjem izbornom ciklusu", napomenuo je Minić, podsjetivši da SNSD već dugo organizuje škole lidera.

Minić najavio da će angažovati više mladih ljudi koji su se već izdvojili radom, obrazovanjem i znanjem, što planira da učini i budući premijer.

"Znam da će ti mladi ljudi unijeti, ne samo energiju, već i vedrinu, neke nove ideje. To me raduje", naveo je Minić.

Osvrnuvši se na opozicione kritike u vezi sa mandatarom, Minić je rekao da oni koji su izgubili izbore traže način da osude, poručivši da će narod vidjeti po djelima ko je kakav.

"Podnijećemo izvještaj narodu i ja sam na to spreman. I snositi konsekvence za neispunjena obećanja. Dio podrške sam dobio i zbog moje neposrednosti, odnosno činjenice da sam spreman primiti kritiku i priznati grešku", rekao je Minić za RTRS.

On je poručio da je bitno povjerenje koje se stiče direktnim kontaktom sa građanima u lokalnim zajednicama da bi se definisali problemi koji se prioritetno moraju riješiti.

Minić je najavio nastavak borbe protiv kriminala i poručio da će u toj borbi institucije Republike Srpske pobijediti. "Imamo primjer koliko je samo u zadnjih nekoliko dana droge sklonjeno sa ulice i ovom prilikom pohvaljujem pripadnike MUP-a. Droga se uvukla u sve pore društva i teško je, pogotovo roditeljima, odgajati djecu u takvom ambijentu. Borićemo se protiv takvih pojava", naglasio je Minić.

Govoreći o kriminalitetu uopšte, Minić je naveo da je Republika Srpska jedno od sigurnijih mjesta u regionu.

Minić je istakao da je budućnost Republike Srpske dobra i sigurna, te da je i u najvećim krizama sačuvala stabilnost