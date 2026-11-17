Predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se proteklih godinu dana trudio da funkciju predsjednika Vlade obavlja odgovorno i časno, dajući sve od sebe da sasluša građane, razumije njihove potrebe i da zajedno riješe što više problema.

"Drago mi je što je narod to prepoznao i na proteklim izborima mi poklonio povjerenje", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Proteklih godinu dana trudio sam se da funkciju predsjednika Vlade obavljam odgovorno i časno, dajući sve od sebe da saslušam građane, razumijem njihove potrebe i da zajedno riješimo što više problema. Drago mi je što je narod to prepoznao i na proteklim izborima mi poklonio povjerenje. Doživljavam ga kao veliku čast i još veću obavezu. Kao predsjednik Republike Srpske, obećavam da ću ostati posvećen ljudima, dostupan za razgovor i odlučan da radim na jačanju institucija Republike Srpske. — Savo Minić (@minic_savo) November 17, 2026

On je naglasio da to doživljava kao veliku čast i još veću obavezu.

"Kao predsjednik Republike Srpske, obećavam da ću ostati posvećen ljudima, dostupan za razgovor i odlučan da radim na jačanju institucija Republike Srpske", poručio je Minić.