Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić istakao je da se proteklih godinu dana trudio da funkciju predsjednika Vlade obavlja odgovorno i časno, dajući sve od sebe da sasluša građane, razumije njihove potrebe i da zajedno riješe što više problema.
"Drago mi je što je narod to prepoznao i na proteklim izborima mi poklonio povjerenje", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Proteklih godinu dana trudio sam se da funkciju predsjednika Vlade obavljam odgovorno i časno, dajući sve od sebe da saslušam građane, razumijem njihove potrebe i da zajedno riješimo što više problema.
Drago mi je što je narod to prepoznao i na proteklim izborima mi poklonio povjerenje. Doživljavam ga kao veliku čast i još veću obavezu.
Kao predsjednik Republike Srpske, obećavam da ću ostati posvećen ljudima, dostupan za razgovor i odlučan da radim na jačanju institucija Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) November 17, 2026
On je naglasio da to doživljava kao veliku čast i još veću obavezu.
"Kao predsjednik Republike Srpske, obećavam da ću ostati posvećen ljudima, dostupan za razgovor i odlučan da radim na jačanju institucija Republike Srpske", poručio je Minić.
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