Predsjednik Republike Srpske Savo Minić pozdravio je poruku akademika Radomira Saičića da su Srbi jedan narod, gdje god živjeli, i da je odgovornost onih koji obavljaju javne funkcije da rade na jedinstvu i jačanju veza.

"Republika Srpska i Srbija imaju poseban odnos koji njegujemo kroz saradnju institucija i neraskidive veze ljudi sa obje strane Drine. Nadam se da će i ostali kandidati za predsjednika Srbije dijeliti stav da treba jačati veze među pripadnicima srpskog naroda, gdje god živjeli", napisao je Minić na Iksu.

Pozdravljam poruku akademika Saičića da su Srbi jedan narod, gdje god živjeli, i da je odgovornost nas koji obavljamo javne funkcije da radimo na jedinstvu i jačanju veza među nama. Republika Srpska i Srbija imaju poseban odnos koji njegujemo kroz saradnju institucija i neraskidive veze ljudi sa obje strane Drine. Nadam se da će i ostali kandidati za predsjednika Srbije dijeliti stav da treba jačati veze među pripadnicima srpskog naroda, gdje god živjeli. Građanima Srbije želim da na fer i demokratskim izborima izaberu svog predsjednika. — Savo Minić (@minic_savo) November 27, 2026

Minić je poželio građanima Srbije da na fer i demokratskim izborima izaberu svog predsjednika.

Studentska lista saopštila je danas da će akademik Radomir Saičić biti njihov kandidat na izborima za predsjednika Srbije, koji će se održati 27. novembra.

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Saičić je redovni član SANU i redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra ove godine postao je narodni poslanik "Studentske liste".