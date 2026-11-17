Republike Srpske Savo Minić poručio je da mu je velika čast biti u službi naroda Republike Srpske i da pred njim i ostalim funkcionerima stoji obaveza da sačuvaju Republiku Srpsku.

Minić je naglasio da je i do sada obavljao određene funkcije i da vjeruje da ih je radio najbolje moguće.

"Predsjednik Milorad Dodik je neko ko je sigurno pretrpio veliku žrtvu i nepravdu na mjestu predsjednika Republike. Možda sam sada od vas najsvjesniji šta znači pobijediti, dobiti glasove naroda, i dođe neko neimenovan, nezvan, veoma loš i posredstvom nekih institucija vam to oduzme", rekao je Minić u obraćanju prisutnima na prijemu povodom inauguracije.

On je naglasio da su upravo to stvari protiv kojih se moraju boriti sada kada imaju politički kapacitet i političku moć.

"Politika je satkana od toga koliko vam narod da povjerenja i koliko imate snage, a mi imamo tu snagu", naglasio je Minić.

On je istakao da imovina važno pitanje Republike Srpske za koju će se boriti.

Minić je dodao da je Republika Srpska imala snagu da sprovede izbore u miru, da pokaže snagu na kojoj bi joj pozavidjeli, ali i rezultat.

"Sada je red da nas uvaže", poručio je Minić.

On je naglasio da su pred Republikom Srpskom bolji dani, a da je garant toga postojanje institucija.

"Moramo se vratiti i vraćamo se istinskoj vjeri. Zahvaljujem i našim gostima koji predstavljaju Srpsku pravoslavnu crkvu koja propagira oprost, koja kaže da vaskrsenje postoji, jer se Republika Srpska upravo kao feniks diže iz pepela. Zahvaljujem i pripadnicima drugih vjerskih zajednica što su ovdje i pokazuju da smo otvoreni, da smo za dijalog", rekao je Minić.

On je zahvalio gostima koji su došli na prijem, a posebnu zahvalnost uputio je pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su neprestano u službi očuvanja mira i reda, imovine i života u Srpskoj.

"Republika Srpska je trenutno jedno od najljepših i najmirnijih mjesta za život. Napravili smo sve ono što podrazumijeva mir i stabilnost na ovim prostorima", zaključio je Minić, prenosi Srna.

U Srpskoj stvaramo ambijent u kojem su svi dobrodošli

Minić je izjavio da se u Srpskoj stvara ambijent u kojem su svi dobrodošli, u kojem mladi ostaju, penzioneri žive od penzija, radnici od plata i da se na ovim prostorima ostaje, opstaje i živi srećno.

Minić je na prijemu povodom predsjedničke inauguracije rekao da Srpska ne smije nikada da zaboravi one koji su najviše dali za nju, poručivši da će im se odužiti upravo tako što će biti dobra za sve one koji u njoj žive.

Ne želeći da nabraja učinjeno u premijerskom mandatu, Minić je istakao da to nije učinio sam, već kompletna Vlada Srpske i njene institucije koje su obezbijedile sigurnost.

"Nastavićemo da isporučujemo sigurnost. Ona nije samo bezbjednosna, ona je politička i finasijska. Republika Srpska u ovom kapacitetu to može i zna, jer imamo ozbiljan plan koji smo prezentovali tokom ove godine, a zove se `Republika Srpska 2030. godine`", podsjetio je Minić.

On je zahvalio koalicionim partnerima koji su sve vrijeme bili tu i zajedno pokazali političku zrelost.

"Imamo vođu i onda uvijek možemo da slijedimo određene politike koje moraju biti dugoročne", poručio je Minić.

On je rekao da prvo slijedi kratkoročni cilj, a to je formiranje Vlade Republike Srpske, koja će nastaviti da radi još jačim tempom, da bude još modernija, brža i otvorenija.

"Cilj je da ubrzamo sve moguće procese. Vidjećemo kako ćemo Vladu strukturalno organizovati i koje će to izmjene biti u vezi sa fondovima, grantovima. Sve ću to tražiti od novog premijera. Vjerujem da ćemo u ovom zamahu to uspjeti ostvariti", poručio je Minić.

Minić je ocijenio da je krajnje vrijeme da se onima koji su željeli da se miješaju u unitrašnje stvari, ne Republike Srpske jer to nisu mogli, već BiH, treba dati šansu da vide da je dogovor moguć.

On je istakao da su sva nametanja završila loše i da su sve posljedice nametnutih odluka dugoročno loše.

"Mi pravnici kažemo `što se grbavo rodi, vrijeme ne ispravi`. Tako da jedino što možemo očekivati jeste derogacija tih odluka. Domaći kapacitet koji imamo dovoljan je da uredimo, ne Srpsku koju već jesmo, već zajednicu BiH. Iskreno se tome nadam", naglasio je Minić.

On je pozdravio predstavnike međunarodne zajednice prisutne na prijemu, izražavajući uvjerenje da je to i njihov cilj.

Minić je na kraju obraćanja posebno zahvalio svojoj porodici.

"Tu mi je supruga, tu su mi djeca, sestra. Oni su naša nesebična podrška, kao što je to nekad rekao predsjednk Milorad Dodik. Oni nas najviše trpe, ali i razumiju. Želim za tome da im zahvalim", zaključio je Minić.