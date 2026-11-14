Minić prisustvuje obilježavanju slave Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini

Semberija je naša najveća žitnica. Mjesto vrijednih domaćina čiji rad zaslužuje poštovanje i podršku. Zadovoljstvo mi je što sam otvorio jubilarni, deseti „Semberski sajam mesa“, koji je u Bijeljini okupio 75 izlagača. Iza svakog domaćeg proizvoda su rad, trud i znanje vrijednih ljudi.