Minić prisustvuje obilježavanju slave Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić prisustvuje danas u Bijeljini obilježavanju krsne slave Bolnice "Sveti vračevi" - Svetog Kozme i Damjana.
Minić prisustvuje i lomljenju slavskog kolača u Bolnici "Sveti vračevi" sa direktorom bolnice Mikajlom Lazićem, predstavnicima grada Bijeljina te mnogobrojnim prisutnim građanima.
Prethodno, Minić je otvorio 10. jubilarni "Semberski sajam mesa".
Semberija je naša najveća žitnica. Mjesto vrijednih domaćina čiji rad zaslužuje poštovanje i podršku. Zadovoljstvo mi je što sam otvorio jubilarni, deseti „Semberski sajam mesa“, koji je u Bijeljini okupio 75 izlagača.
Iza svakog domaćeg proizvoda su rad, trud i znanje vrijednih ljudi.— Savo Minić (@minic_savo) November 14, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h5
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu