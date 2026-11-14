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Minić prisustvuje obilježavanju slave Bolnice „Sveti vračevi“ u Bijeljini

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АТВ редакција
14.11.2026 13:24

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Savo Minić slava bolnice Sv Vračevi
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić prisustvuje danas u Bijeljini obilježavanju krsne slave Bolnice "Sveti vračevi" - Svetog Kozme i Damjana.

Minić prisustvuje i lomljenju slavskog kolača u Bolnici "Sveti vračevi" sa direktorom bolnice Mikajlom Lazićem, predstavnicima grada Bijeljina te mnogobrojnim prisutnim građanima.

Саво Минић слава болнице Св Врачеви
Savo Minić slava bolnice Sv Vračevi
ATV

Prethodno, Minić je otvorio 10. jubilarni "Semberski sajam mesa".

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Tagovi :

Savo Minić

Bolnica Sveti Vračevi

Bijeljina

Krsna slava

Mikajlo Lazić

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