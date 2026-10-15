Minić: Projekat uređenja obale Save jedan od najznačajnijih u Srpskoj

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras u Šamcu da je uređenje obale rijeke Save jedan od najznačajnijih projekata kada je u pitanju vodozaštita, ali i sve ono što je vezano za turizam u Srpskoj.

Minić je na svečanosti povodom ozvaničenja završetka prve faze projekta uređenja obale rijeke Save na potezu Kej–Luka napomenuo da je ovo samo jedna od faza velikog projekta.

"Ovo je ozbiljan projekat rađen sa Svjetskom bankom, koji je u okviru sliva rijeke Save predviđen za turističke kapacitete", rekao je Minić novinarima u Šamcu.

Sa druge strane, kaže Minić, vodilo se računa o hidrološkim mjerama, podsjetivši na problem sa poplavama u Šamcu u prošlosti.

Ukazao je na značaj ovog projekta za stanovnike Šamca, koji su sve vrijeme pratili radove na bedemu.

Minić je poručio da će razvoj Republike Srpske biti nastavljen, prenosi Srna.

Republika Srpska Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

U Šamcu je svečano ozvaničen završetak prve faze projekta uređenja obale rijeke Save na potezu Kej–Luka.

Prvu fazu radova, vrijednosti tri miliona KM, finansirala je Vlada Republike Srpske, dok procijenjena vrijednost kompletne sanacije dijela obale iznosi oko 35 miliona KM. Realizaciju projekta koordiniše Javna ustanova "Vode Srpske".

Glavni ciljevi projekta uređenja obale Save su dugoročna zaštita od poplava, stabilizacija terena i urbano unapređenje obalskog pojasa izgradnjom pratećih sportsko-rekreativnih i infrastrukturnih sadržaja.

Ovaj projekat nadovezuje se na prethodna višegodišnja ulaganja Vlade Republike Srpske u vodoprivredne objekte na području Šamca, čime se značajno podiže stepen bezbjednosti stanovništva i imovine od visokih vodostaja Save i Bosne.