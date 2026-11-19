Predsjednik Republike Srpske Savo Minić uputio je punu podršku komšijama koji se u banjalučkom naselju Centar-Aleja bore protiv izgradnje još jedne višespratne zgrade.

"Kada kupuju stan, ljudi gledaju i šta je važećim regulacionim planom predviđeno u njihovom komšiluku. Nije pošteno da se plan naknadno mijenja bez uvažavanja njihovih primjedbi", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Minić smatra da je važno otvoriti pitanje standarda za objekte namijenjene vrtićima u Republici Srpskoj i uključiti struku u donošenje rješenja koja će djeci obezbijediti najbolje uslove za odrastanje.

Puna podrška mojim komšijama koji se u naselju Centar-Aleja bore protiv izgradnje još jedne višespratne zgrade. Kada kupuju stan, ljudi gledaju i šta je važećim regulacionim planom predviđeno u njihovom komšiluku. Nije pošteno da se plan naknadno mijenja bez uvažavanja njihovih primjedbi. Takođe smatram da je važno otvoriti pitanje standarda za objekte namijenjene vrtićima u Republici Srpskoj i uključiti struku u donošenje rješenja koja će djeci obezbijediti najbolje uslove za odrastanje. — Savo Minić (@minic_savo) November 19, 2026

Članovi građanske inicijative "Za plan" i stanari banjalučkog naselja Centar–Aleja okupili su se jutros prije početka sjednice Skupštine grada kako bi iskazali nezadovoljstvo izmjenama regulacionog plana i zahtijevaju izgradnju škole i vrtića sa dvorištem.