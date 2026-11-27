Autor:ATV redakcija
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Sa tugom i zahvalnošću za dugogodišnje služenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu, danas sam se oprostio od mitropolita bačkog Irineja, istakao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.
"Vječan mu pomen", dodao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Sa tugom i zahvalnošću za dugogodišnje služenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjernom narodu, danas sam se oprostio od mitropolita bačkog Irineja. Vječan mu pomen! https://t.co/aXBMJgP3aS— Savo Minić (@minic_savo) November 27, 2026
Podsjećamo, u hramu Srpske pravoslavne crvke počelo je opijelo arhiepiskopu novosadskom i mitropolitu bačkom Irineju, koje služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.
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