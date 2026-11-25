Lijepa vijest jutros stiže iz Republičkog zavoda za statistiku. Republika Srpska bilježi rekordan broj zaposlenih! U Srpskoj je zaposleno 292.213 lica, što je najveći broj do sada. U odnosu na isti period prošle godine, imamo 2.092 zaposlena više. Naš zadatak je da nastavimo da stvaramo uslove za otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede, rast plata i poboljšanje životnog standarda naših građana. Svako novo radno mjesto znači veću sigurnost za naše porodice i priliku da naši ljudi budućnost grade u svojoj Republici Srpskoj.