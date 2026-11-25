Autor:ATV redakcija
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Lijepa vijest jutros stiže iz Republičkog zavoda za statistiku. Republika Srpska bilježi rekordan broj zaposlenih, rekao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.
"U Srpskoj je zaposleno 292.213 lica, što je najveći broj do sada. U odnosu na isti period prošle godine, imamo 2.092 zaposlena više. Naš zadatak je da nastavimo da stvaramo uslove za otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede, rast plata i poboljšanje životnog standarda naših građana", napisao je on na Iks-u.
Lijepa vijest jutros stiže iz Republičkog zavoda za statistiku. Republika Srpska bilježi rekordan broj zaposlenih!
U Srpskoj je zaposleno 292.213 lica, što je najveći broj do sada. U odnosu na isti period prošle godine, imamo 2.092 zaposlena više.
Naš zadatak je da nastavimo da stvaramo uslove za otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede, rast plata i poboljšanje životnog standarda naših građana.
Svako novo radno mjesto znači veću sigurnost za naše porodice i priliku da naši ljudi budućnost grade u svojoj Republici Srpskoj.— Savo Minić (@minic_savo) November 25, 2026
Ekonomija
Rekordan broj zaposlenih u Srpskoj
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