Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

U Šamcu je počela svečanost povodom ozvaničenja završetka prve faze projekta uređenja obale rijeke Save na potezu Kej–Luka kojoj prisustvuje premijer Republike Srpske Savo Minić.

Prvu fazu radova, vrijednosti tri miliona KM, finansirala je Vlada Republike Srpske, dok procijenjena vrijednost kompletne sanacije dijela obale iznosi oko 35 miliona KM.

Realizaciju projekta koordiniše Javna ustanova "Vode Srpske".

Direktora Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović rekao je da je uređeno oko 180.000 metara kvadratnih priobalnog područja, uključujući i obalu Save na potezu Kej-Luka, gdje su izgrađeni sportsko-rekreativni sadržaji.

Kada je riječ o narednoj fazi ovog projekta, Milovanović kaže da je Vlada Republike Srpske u pregovorima sa kreditorima, prenosi Srna.

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"Budući radovi prema Luci biće finansirani iz kreditnih sredstava Svjetske banke ili nekih drugih kreditora. U toku su pregovori sa Svjetskom bankom kako bi se ta sredstva obezbijedila", rekao je Milovanović, koji očekuje da će ta sredstva biti na raspolaganju iduće godine.

Glavni ciljevi projekta uređenja obale Save su dugoročna zaštita od poplava, stabilizacija terena i urbano unapređenje obalskog pojasa izgradnjom pratećih sportsko-rekreativnih i infrastrukturnih sadržaja.

Ovaj projekat nadovezuje se na prethodna višegodišnja ulaganja Vlade Republike Srpske u vodoprivredne objekte na području Šamca, čime se značajno podiže stepen bezbjednosti stanovništva i imovine od visokih vodostaja Save i Bosne.