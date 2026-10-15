Logo

Minić u Šamcu na svečanosti povodom završetka prve faze uređenja obale Save

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 18:03

Komentari:

0
Минић у Шамцу
Foto: RTRS

U Šamcu je počela svečanost povodom ozvaničenja završetka prve faze projekta uređenja obale rijeke Save na potezu Kej–Luka kojoj prisustvuje premijer Republike Srpske Savo Minić.

Prvu fazu radova, vrijednosti tri miliona KM, finansirala je Vlada Republike Srpske, dok procijenjena vrijednost kompletne sanacije dijela obale iznosi oko 35 miliona KM.

Realizaciju projekta koordiniše Javna ustanova "Vode Srpske".

Direktora Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović rekao je da je uređeno oko 180.000 metara kvadratnih priobalnog područja, uključujući i obalu Save na potezu Kej-Luka, gdje su izgrađeni sportsko-rekreativni sadržaji.

Kada je riječ o narednoj fazi ovog projekta, Milovanović kaže da je Vlada Republike Srpske u pregovorima sa kreditorima, prenosi Srna.

Саво Минић са ловцима

Republika Srpska

Minić: Dvije decenije sa ekipom dijelim lovačke i životne priče

"Budući radovi prema Luci biće finansirani iz kreditnih sredstava Svjetske banke ili nekih drugih kreditora. U toku su pregovori sa Svjetskom bankom kako bi se ta sredstva obezbijedila", rekao je Milovanović, koji očekuje da će ta sredstva biti na raspolaganju iduće godine.

Glavni ciljevi projekta uređenja obale Save su dugoročna zaštita od poplava, stabilizacija terena i urbano unapređenje obalskog pojasa izgradnjom pratećih sportsko-rekreativnih i infrastrukturnih sadržaja.

Ovaj projekat nadovezuje se na prethodna višegodišnja ulaganja Vlade Republike Srpske u vodoprivredne objekte na području Šamca, čime se značajno podiže stepen bezbjednosti stanovništva i imovine od visokih vodostaja Save i Bosne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Šamac

Sava

Komentari (0)

Pročitajte više

Минић захвалио на честиткама Лукашенку, Миниханову и Лаврову

Republika Srpska

Minić zahvalio na čestitkama Lukašenku, Minihanovu i Lavrovu

10 h

3
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Učesnici "Srpsko-ruske medijske škole" dodatno povezuju naše narode

1 d

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Doktor Talić mnogo učinio za ljude i zdravstvo Srpske, ostajemo mu beskrajno zahvalni

1 d

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Ohrabruju nove prilike za projekte sa SAD

2 d

4

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska po Ustavu ima pravo na donošenje novog najvažnijeg pravnog akta

6 h

0
Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"

Republika Srpska

Radnici Instituta "Dr Miroslav Zotović" odali počast preminulom direktoru Goranu Taliću

6 h

1
Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

Republika Srpska

Tadić: Javnost očekuje novi ustav Srpske

7 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske traži odgovorne za zastoj u RiTE Ugljevik

8 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Građani protiv izgradnje šest novih zgrada u centru Banjaluke

21

13

Užas u BiH: Vatrogasci gasili požar, pa pronašli tijelo

21

12

Holandski mediji o veličanju Hitlera u Splitu: jezivo!

21

10

Borčev vrtić započeo sezonu pobjedama

21

09

UŽIVO: Bitno, 15.10.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima