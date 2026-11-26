Na Pravnom fakultetu u Banjaluci, uz prisustvo predsjednika Republike Srpske Save Minića, svečano je otvorena nova čitaonica koja je poklon predsjednika Republike.

Potom je uslijedilo 21. takmičenje studenata u besjedništvu.

Minić je poručio da je ulaganje u studente i studentski standard ulaganje u budućnost Srpske, te da će njene institucije uvijek biti na tom putu.

"Ovo je ulaganje u budućnost, ulaganje u naše studente. Sve ono što je njihov zahtjev, naša je obaveza. Meni nećete zamjeriti imajući u vidu da sam ovdje studirao i diplomirao da ću prema ovom fakultetu biti najsenzibilniji i da će njihovi zahtjevi biti maksimalno podržani", rekao je Minić.

Generalni sekretar Saveza studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Željko Milićević rekao je da se nastavlja raditi na poboljšanju studentskog standarda u Republici Srpskoj.

"Mi kao studenti nastavljamo da radimo u interesu studenata i nadam se da će Pravni fakultet u saradnji sa institucijama nastaviti sa renoviranjem infrastrukture", izjavio je Milićević.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vasiljević istakao je da su sada dobili modernu prostoriju sa oko 50 mjesta.

"Nismo imali ovaj prostor, naime stara čitaonica u prizemlju je prenamijenjenja za drugu svrhu. Studenti su kuburili sa prostorom za učenje, iščitavanje građe. Ovo je u stvari samo početak naših napora da opremimo kompletan sprat koji smo dobili izlaskom AGGF-a u novu zgradu", dodao je Vasiljević.