Minić: Uvjeren sam da će Željka Cvijanović nastaviti da zastupa interese Srpske i njenih građana

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić u čestitki Željki Cvijanović povodom stupanja na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH u novom mandatu izrazio je uvjerenje da će i u naredne četiri godine nastaviti da snažno zastupa interese Srpske i njenih građana.
- Srdačne i iskrene čestitke Željki Cvijanović povodom stupanja na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH u novom mandatu - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
On je dodao da je izvanredan izborni rezultat potvrda velikog povjerenja građana Republike Srpske i podrška njenom dosljednom i odgovornom radu.
Srdačne i iskrene čestitke Željki Cvijanović povodom stupanja na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH u novom mandatu.
Izvanredan izborni rezultat potvrda je velikog povjerenja građana Republike Srpske i podrške njenom dosljednom i odgovornom radu. Uvjeren sam da će i u naredne četiri godine, sa iskustvom i odlučnošću koje je pokazala, nastaviti da snažno zastupa interese Srpske i njenih građana, posebno na međunarodnoj sceni.— Savo Minić (@minic_savo) November 16, 2026
- Uvjeren sam da će i u naredne četiri godine, sa iskustvom i odlučnošću koje je pokazala, nastaviti da snažno zastupa interese Srpske i njenih građana, posebno na međunarodnoj sceni - poručio je Minić.
Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović položili su svečanu zakletvu i preuzeli mandate na konstitutivnoj sjednici u Sarajevu.
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