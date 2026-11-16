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Minić: Uvjeren sam da će Željka Cvijanović nastaviti da zastupa interese Srpske i njenih građana

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АТВ редакција
16.11.2026 20:11

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premijer Republike Srpske
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić u čestitki Željki Cvijanović povodom stupanja na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH u novom mandatu izrazio je uvjerenje da će i u naredne četiri godine nastaviti da snažno zastupa interese Srpske i njenih građana.

- Srdačne i iskrene čestitke Željki Cvijanović povodom stupanja na dužnost srpskog člana Predsjedništva BiH u novom mandatu - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da je izvanredan izborni rezultat potvrda velikog povjerenja građana Republike Srpske i podrška njenom dosljednom i odgovornom radu.

- Uvjeren sam da će i u naredne četiri godine, sa iskustvom i odlučnošću koje je pokazala, nastaviti da snažno zastupa interese Srpske i njenih građana, posebno na međunarodnoj sceni - poručio je Minić.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, hrvatski Darijana Filipović i bošnjački Denis Bećirović položili su svečanu zakletvu i preuzeli mandate na konstitutivnoj sjednici u Sarajevu.

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Savo Minić

Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

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