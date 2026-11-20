Predsjednik Republike Srpske Savo Minić održao je prve konsultacije o izboru mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

Poslije sastanaka predsjednik Srpske je održao konferenciju za novinare na kojoj je istakao da su ove konsultacije pokazale su da institucije rade i funkcionišu bez obzira na različite stavove.

"Zalažemo se za zaštitu institucija Republike Srpske i imovine. OHR treba da bude zatvoren. Jasno je svima da su odluke visokih predstavnika bile štetne",poručio je Minić.

On je istakao da će Vlada biti formirana do polovine decembra.

"Učinićemo sve da imamo brži razvoj i napredak Republike Srpske. Vlada će svakako morati biti još transparentnija", dodao je Minić.