Može li se iznad stranačkih interesa za zaštitu interesa Srpske?

Jedinstvo se ne može postići ako izostaje stalni unutrašnji dijalog. Slabo ga je među srpskim predstavnicima bilo od Dejtona do danas. Umjesto jedinstva imamo interesne politike, konflikte i sukobe, ocjena je Dragomira Vukovića. Srpsko jedinstvo u Sarajevu je ključ stabilnosti Republike Srpske.

„Ključ opstanka Republike Srpske u BiH je nacionalno jedinstvo na državnom nivou. Dakle, u Sarajevu se ne brane politički interesi Srba, nego se brane nacionalni interesi srpskog naroda. Bez tog jedinstva, Republika Srpska ne može da kvalitetno opstane u BiH. Ona bi sa tim jedinstvom ojačala svoju poziciju. Ja mislim da bi se strasti smirile i u drugom dijelu BiH“, rekao je sociolog i univerzitetski profesor, Dragomir Vuković.

Republika Srpska, kako bi se gradila iznutra i stvarala budućnost, mora da počiva na formalnom ili neformalnom jedinstvu koje ne treba da obuhvata samo političke partije, već sve segmente društva. Nacionalno jedinstvo je naš najbolji strateški program, naša zavjetna dužnost i naša jedina neiscrpna snaga, poručuje politikolog Đorđe Vuković. Kaže, ujedinjena bošnjačka i ujedinjena hrvatska traže ujedinjenu srpsku poziciju, kako bi se uspostavila ravnoteža koja bi omogućila pravo funkcionisanje Dejtonskog sporazuma.

„Ali da bi Republika Srpska u jednoj promjeni geopolitičkih okolnosti koje su moguće, a koje dolaze nakon jednog perioda koji je možda najbolji u istoriji Republike Srpske, dakle najpovoljniji, ali koji neće trajati beskonačno, da bi mogla iz tog jedinstva ojačati svoje strateške orijentacije i dati jasnu sliku iznutra da Republika Srpska nema alternativu kada je u pitanju njen opstanak, njene nadležnosti, njena prava i sloboda njenih građana“, rekao je Vuković.

Srbi su i kroz istoriju često bili razjedinjeni. Ipak, sloga bi se pronašla onda kada je bila najpotrebnija. Najsnažnije jedinstvo smo pokazivali kada su bili ugroženi naša sloboda i opstanak.

„Mi smo izvojevali velike pobjede, oslobodilačke borbe 19. i 20. vijeka gdje smo pokazali da srpski narod, ako je složan u toj zajedničkoj, slobodarskoj borbi i ako gaji svetosavski, kosovski identitet, kao temelj svog postojanja, smo sposobni i spremni da napravimo slobodnu i jaku državu, što se ostvarilo nakon Prvog svjetskog rata kada su nam izgledi i šanse za jednom takvom državom bile realno veoma male“, rekao je istoričar u Memorijalnom centru Republike Srpske, Jovica Rudić.

Najveći strah neprijatelja i danas je upravo srpsko jedinstvo. Otud i ona narodna – Ne daj Bože da se Srbi slože. Zato i nacionalno jedinstvo treba da bude strateški interes, a ne stranački dogovor.