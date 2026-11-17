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Foto: MUP Republike Srpske

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir potpisao je danas u Banjaluci sa direktorom Javne ustanove „Memorijalni centar Republike Srpske“ Banja Luka Denisom Bojićem Memorandum o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Memorijalnog centra, čiji je cilj prikupljanje, snimanje, dokumentovanje, obrada, čuvanje i prezentovanje svjedočenja članova porodica poginulih i nestalih pripadnika MUP-a Republike Srpske.

Ovom saradnjom doprinosi se očuvanju istorijskog nasljeđa, prikupljanja autentičnih ličnih svjedočenja i stvaranja trajne dokumentarne građe o stradanju pripadnika MUP-a Republike Srpske i njihovom doprinosu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pruža punu podršku radu Memorijalnog centra, čija je važna uloga trajno očuvanje kolektivnog pamćenja i objektivno predstavljanje istorijskih činjenica, te očuvanje opšteg i nacionalnog interesa Republike Srpske kroz kulturu sjećanja, istraživanje i edukaciju.

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