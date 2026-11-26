Predsjednik Saveza udruženja poljoprivednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković izjavio je danas u Banjaluci, nakon konsultacija sa kandidatom za predsjednika Vlade Republike Srpske Igorom Dodikom, da poljoprivrednici očekuju da agrarni budžet za narednu godinu bude 250 miliona KM.

Na sastanku je bilo riječi o značaju zaštite domaće proizvodnje i obezbjeđivanje tržišta.

"Tržište je, nažalost, za jeftine pare prepušteno nekom drugom i zato imamo problem sa plasmanom naših proizvoda i viškovima. Poljoprivrednici očekuju da ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara ulože više napora u zaštiti domaće proizvodnje, s obzirom na to da su pojedine grane bilježe za 20 odsto manju proizvodnju",istakao je Marinković.

Dodaje da je šteta koju prouzrokuje prekomjerni uvoz nemjerljiva.

"Sumnjamo da nam stiže roba sumnjivog porijekla, posebno kada je riječ o mesu, mesnim prerađevinama, mlijeku i mliječnim proizvodima", istakao je Marinković.