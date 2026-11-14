"Naučio sam da u bolu ne tražim mržnju" - sveštenik Dalibor o ocu čije je tijelo pronađeno u masovnoj grobnici

Sveštenik Dalibor Đekić imao je samo 12 godina kada je na pravoslavni Vaskrs, 26. aprila 1992. godine, tokom napada hrvatsko-muslimanskih snaga na naselje Čardak kod Dervente, nestao njegov otac Slobodan.

Porodica ga je mjesecima tražila, nadajući se da je živ, sve dok njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni u masovnoj grobnici na Čardaku.

U ratu je izgubio i strica Mladena, koji je poginuo sa svega 20 godina. Njegov djed, ne mogavši da podnese gubitak oba sina, nekoliko godina kasnije oduzeo je sebi život.

Dalibor se sjeća da je njegova majka na Vaskrs došla na selo, ne znajući ništa o sudbini supruga. Slobodan se vodio kao nestao, a porodica je svaku vijest o razmjeni dočekivala sa novom nadom i pokušavala da sazna gdje se nalazi.

„Gdje god se čuje za neku razmjenu, ide se na razmjene, čekaš, nosiš slike, pokazuješ. Majka ide, tetke… Uđe čovjek, pokaže sliku, kaže: „Znam ga sto posto, evo ga, u tom je logoru zatvoren.“ I sve tako, nadaš se od razmjene do razmjene“, prisjeća se Dalibor.

Nada je trajala sve dok nije otkrivena masovna grobnica na Čardaku. Prizor koji je zatekao i saznanja o očevoj sudbini ostavili su pitanja na koja nikada nije dobio odgovor.

„Oni su tu u grobnici samo onako pobacani. Mom ocu je posebno zamotana glava, pogođen je u glavu. Kao da je neko posebno zamotao glavu. Pokušavao sam da se raspitam, da saznam ko je to možda uradio, ali, naravno, to nikad nisam saznao. Možda neko ko ga je poznavao“, svjedoči Dalibor.

Gubitak oca i strica, kao i porodična tragedija koja je uslijedila, obilježili su Daliborovo djetinjstvo. Ipak, kroz školovanje i spoznavanje vjere, postepeno je izgrađivao odnos prema stradanju koji nije zasnovan na mržnji.

„I onda kroz tu svoju školu, kroz spoznavanje vjere, naučim da u tom svom bolu koji je zadesio mene i moju porodicu, da ja u tom svemu ne tražim mržnju, već da tražim smisao“, poručuje Dalibor Đekić.

Svjedočanstvo sveštenika Dalibora Đekića o stradanju njegovog oca i strica pohranjeno je u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra Republike Srpske, a možete ga pogledati na ovom linku. Snimanje svjedočanstava na području Dervente realizuje se u saradnji sa Gradom Derventa i organizacijama proisteklim iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Memorijalni centar Republike Srpske poziva članove porodica poginulih i nestalih, ratne vojne invalide, učesnike rata i neposredne svjedoke ratnih dešavanja da podijele svoja svjedočanstva i doprinesu trajnom očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda.

Svi koji žele da ostave svjedočanstvo mogu se javiti putem imejl adrese kontakt@mcrs.vladars.rs ili na broj telefona 051/222-999.