Republika Srpska SDS odustao od Doma naroda u korist PSS-a; Petrović: Grubo iznevjerena odluka GO

Nakon što je na Glavom odboru stranke Milan Aleksić, predsjednik prnjavorskog SDS-a, predložen za kandidata za delegata, Predsjedništvo SDS-a je glasalo da se ipak podrži kandidata PSS-a Draška Stanivukovića.

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Nije to odgovaralo brojnim funkcionerima SDS-a, pa je poslanik ove stranke Milan Petrović kritikovao ovu odluku uz komentar "Jadna li nam majka".

Oglasio se i SDS, pa su u saopštenju rekli da su propali pregovori ove partije sa opozicionim partijama i da nemaju dovoljno glasova za Dom naroda.

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Ipak, to nije spriječilo Petrovića da preda kandidaturu Aleksića za ovu poziciju.

"Na osnovu odluke Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), kojom je Milan Aleksić utvrđen kao kandidat SDS-a za delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, narodni poslanik Milan Petrović danas je zvanično predao kandidaturu Milana Aleksića", navode iz SDS-a Prnjavor.