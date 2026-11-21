Nema formiranja institucija na nivou BiH, dok postoje one koje ruše Republiku Srpsku, odgovor je predsjednika Srpske na odluke Ustavnog suda BiH. Ključna pitanju su imovina, Ustavnu sud BiH i OHR.

"Mi smo pokazali politički kapacitet, pokazali smo institucionalni kapacitet. Na nivou BiH dok se ove stvari ne riješe kad je u pitanju imovina, kad je u pitanju Ustavni sud i OHR, tek tad ćemo početi razgovarati. Do tada, nema više razgovora. To je odgovor", rekao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

Ustavni sud BiH ulazi u političko pitanje, vitalni nacionalni interes odnosno pravo veta srpskog člana predsjedništva, stav je koji stiže upravo iz najvišeg zakonodavnog tijela Srpske gdje je ovaj veto i dobio podršku. Već od ponedjeljka kreću sa pripremama pravnog odgovora.

"Mogu da govorim na koncepcijskom nivou jeste da smo mi sve više i više svjesni da Republika Srpska u ovom odnosu i u ovakvoj BiH mora da nastupa kao ugovornica u Dejtonskom mirovnom sporazumu svjesna svih svojih kapaciteta i državnih atributa. Sa tim ne može niko da se igra. Mi nikoga nismo ni u Dejtonu ni nigdje ovlastili da nam derogira institucije, da narušava naše principe podjele vlasti u BiH", istakao je generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić.

Ustavni sud je postao mjesto sa koga se stalno napada Ustav BiH, jasan je ministar policije. Prema njegovim riječima, ove odluke predstavljaju napad na konstitutivnost srpskog naroda unutar BiH.

"Juče je napadnut mehanizam veta. To je posljednje sredstvo za zaštitu ustavnih prava konstitutivnih naroda, u ovom slučaju srpskog naroda. Ovo je bio jedan udar, neću reći državni udar na Ustav Republike Srpske, odnosno BiH koji je ponovo pokazao da BiH ne funkcioniše kao društvo", istakao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Sudeći po odlukama Ustavnog suda BiH, srpski narod i Republika Srpska nemaju nikakvu zaštitu, ocjena je Radana Ostojića.

"Mi moramo da se štitimo sami kroz naše instrumente, kroz najveći zakonodavni organ Narodnu skupštinu Republike Srpske. Vjerovatno će se ovo pitanje ponovo razmatrati na NSRS i neke odluke koje su ranije donesene ne mogu se prihvatiti", kazao je Ostojić.

Ustavni sud BiH izvršio je jedan od najtežih udara na ustavni položaj Republike Srpske u proteklih 31 godinu, poručuje struka.

"Onog trenutka kada su sudije nesrećnog krnjeg Ustavnog suda BiH sebi prisvojile pravo da mijenjaju ustavni poredak koji su dužne da štite, prestali su biti čuvari Ustava i postali njegovi rušitelji, a rušenjem dejtonskog Ustava ne ruši se samo ustavni položaj Republike Srpske nego i temelji BiH u koju se kunu", kazao je profesor Ustavnog prava Siniša Karan.

Ustavni sud BiH je po ko zna koji put donio štetnu odluku po Republiku Srpsku. Nije dugo prošlo od kako je taj sud ukinuo Odluku o nacrtu Ustava Republike Srpske, proglasio neustavnom Vladu Srpske, itd. To nije sve. Sada bi da upravlja njenim institucijama rušenjem veta Narodne Skupštine. Tako neće moći, poručuju zvaničnici Srpske.