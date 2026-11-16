Nenad Stevandić izabran za predsjednika Narodne skupštine

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Foto: ATV

Nenad Stevandić, narodni poslanik i predsjednik Ujedinjene Srpske izabrana je za predsjednika 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske.

Za izbor Stevandića su glasala 52 poslanika, 19 je bilo protiv. Podsjećamo, ranije danas su poslanici novog saziva Narodne skupštine Republike Srpske položili svečanu zakletvu. Prije polaganje zakletve, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj Komisije za izbor i imenovanje o potvrdi mandata poslanika ovog 12. saziva.

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