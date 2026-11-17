Advokat Anto Nobilo istakao je da su ga kontaktirali advokati administracije Donalda Trampa nakon nelegalnih odluka Kristijana Šmita zbog kojih je pokrenut postupak protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika

"Ja sam ih brifirao sa tim predmetom. Neke svoje rečenice sam prepoznao i u istupu predstavnika SAD-a u Savjetu bezbjednosti. Sve se to okrenulo tako da više nemate tako rigidno ustavno-pravno nasilje prema Dodiku kao prethodnih godina", istaknuo je Nobilo.

Istakao je da su ga zvali iz administracije američkog predsjednika odmah na početku Trampove vladavine.

"Najprije me je kontaktirao jedan bivši kongresmen, a onda su bili u Banjaluci advokati, iz šireg stožera Trampa, koji su došli prikupiti informacije o svemu tome", istakao je Nobilo.

Ističe da ih je upoznao o tome kako je kršeno pravo od strane Kristijana Šmita.

Dodaje da su u američkoj administraciji prepoznali nepravdu i povukli sankcije Dodiku i ključnim ljudima u Srpskoj.

"Šmit je prisiljen da da ostavku i to je bio njegov kraj u Bosni i Hercegovini", istakao je Nobilo.

Nobilo ističe da se situacija u BiH sasvim okrenula dolaskom Trampa na vlast.

"Mandat ambasadora koji je do tada bio je istekao. I pod pritiskom Amerike je dao ostavku Kristijan Šmit i on više nije visoki predstavnik, novi još nije izabran. Na neki način je već sada neutralizovala ustavno-pravna avantura u koju je krenuo Šmit", rekao je Nobilo.

Istakao je da je Šmit onemogućen i odstranjen iz Bosne i Hercegovine.

"Ovo što se desilo Miloradu Dodiku neće moći više da se dogodi nikome drugome. Dakle, na neki način, mi smo to uspjeli napraviti neki rezultat", istakao je Nobilo u podkastu sa Borisom Brezom.

Dodao je da visoki predstavnik ne može nametati zakon, a da Šmit je upravo to učinio.

Zaključio je da postupak protiv Milorada Dodika nije bio pravno prihvatljiv.