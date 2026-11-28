Ministarstva mijenjaju nadležnosti, a jedan resor dobija potpuno novi djelokrug rada – prijedlog je to mandatara za sastav Nove Vlade Republike Srpske. Vlada ulazi u reorganizaciju, koja donosi i promjene u dosadašnjoj strukturi izvršne vlasti.

"Sadašnje Ministarstvo uprave i lokalne samouprave postalo bi Ministarstvo javne uprave, lokalne samouprave i digitalne transformacije. Uz rad uprave lokalnih zajednica ovaj resor bi preuzeo odgovornost za razvoj elektronskih usluga u administraciji", rekao je Igor Dodik, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Ministarstvo privrede i preduzetništva dobilo bi novi resor u koji bi spadali poslovi rada i zapošljavanja, nadležnost Fonda PIO i Zavoda za zapošljavanje. Socijalna i invalidska zaštita činile bi jedno ministarstvo. Zaštita životne sredine izdvojila bi se iz resora prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije i prešla u nadležnost Ministarstva trgovine i turizma, koje bi dobilo novi naziv – Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite životne sredine.

"Na ovome radimo danima, vrijedno rade stručni ljudi. I sve ingerencije koje su unutar trenutnih ministarstava biće prebačene u ovo, kao što sam vam sada pročitao - i to će se naći, ja se nadam, na dnevnom redu sljedeće Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Igor Dodik, mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Narodni poslanici o ovim zakonskim izmjenama trebalo bi da odlučuju prvog decembra. Predstavnici SNSD-a saglasni su sa najavljenim promjenama, za koje smatraju da će dati snažan impuls razvojnim politikama Republike Srpske. Zadovoljni su i pojedinačnim politikama koje im je predstavio mandatar, kao i planom rada i upravljanja novom Vladom.

"Ovo jeste Vlada kontinuiteta, ali Vlada sa jednom sasvim drugom dinamikom rekla bih i onim nečim što je bilo potrebno, možda, i u nekom prethodnom periodu da obratimo pažnju – a to je da razumijemo ono što su potrebe budućnosti, potrebe mlade populacije koju treba zadržati u Republici Srpskoj i omogućiti im ono što se zove pristojan, stabilan život", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Prvi konkretan zadatak nove Vlade biće upućen Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od MUP-a će biti zatraženo da pripremi pravilnik o obaveznim bezbjednosnim provjerama funkcionera i njihovih najbližih saradnika. Provjere bi obuhvatile ministre, direktore i imenovana lica, ali i njihove saradnike, sekretare i vozače.