Novi podaci CIK-a: SNSD ubjedljivo vodi na izborima za NSRS

SNSD ubjedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 206.227 osvojenih glasova ili 39,13 odsto, pokazuju novi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na drugom mjestu je Pokret Sigurna Srpska (PSS, PDP, NPSP) sa 74.278 glasova ili 14,10 odsto, dok je SDS - Volja naroda osvojio 63.838 glasova ili 12,11 odsto.

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DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 29.430 glasova ili 5,59 odsto, Socijalistička partija-Petar Đokić-DEMOS-NDP 28.586 glasova ili 5,42 odsto, a Ujedinjena Srpska 27.734 glasa ili 5,26 odsto.

SPS-Goran Selak-Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 24.322 glasa ili 4,62 odsto, dok je lista Za pravdu i red-Nebojša Vukanović-PDP RS-Igor Crnadak dobila 24.260 glasova ili 4,60 odsto.

Koalicija za državu osvojila je 14.465 glasova ili 2,75 odsto, Narodni front-Jelena Trivić 11.693 glasa ili 2,22 odsto, a Republička stranka Srpske 8.783 glasa ili 1,67 odsto.

Volja naroda Srpske-dr Vlado Đajić osvojila je 6.914 glasova ili 1,31 odsto.

Narod i pravda (NiP) osvojila je 1.898 glasova ili 0,36 odsto, Stranka za BiH 1.870 glasova ili 0,36 odsto, dok je koalicija okupljena oko HDZ BiH osvojila 1.094 glasa ili 0,21 odsto.

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Prema podacima CIK-a BiH, obrađeni su rezultati sa 2.046 od ukupno 2.082 biračka mjesta, odnosno 98,27 odsto, dok podaci sa 36 biračkih mjesta, ili 1,73 odsto, još nisu primljeni.

Prema dosad obrađenim rezultatima, važeća su 526.972 glasačka listića ili 90,85 odsto, prenosi Srna.

Praznih nevažećih listića bilo je 10.604 ili 1,83 odsto, dok je iz drugih razloga nevažećim proglašeno 42.478 listića ili 7,32 odsto.