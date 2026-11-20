Autor:ATV redakcija
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Novi red vožnje "Željeznica Republike Srpske" biće u primjeni od ponoći 13. decembra i važiće u narednih godinu dana.
Putnici "Željeznica Republike Srpske" u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, Prijedor-Banjaluka, Banjaluka-Dobrljin, Banjaluka-Novi Grad, Novi Grad-Prijedor, te Doboj - Petrovo Novo - Doboj.
Novim redom vožnje uspostavlja se međunarodna putnička linija na relaciji Zvornik Novi - Beograd Centar, saopšteno je iz "Željeznica Republike Srpske".
Od februara naredne godine očekuje se i uspostavljanje pogranične veze sa Volinjom u Hrvatskoj i povezivanje sa Zagrebom.
Sve informacije o polascima i dolascima vozova putnici mogu dobiti u službenim mjestima `Željeznica Republike Srpske`, na internet stranici www.žrs-rs.com ili putem telefonskih brojeva u željezničkim stanicama, navedeno je u saopštenju.
Novi red vožnje važiće do 11. decembra naredne godine.
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