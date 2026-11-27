Najviši pravosudni autoritet u Sarajevu nema ustavni mandat da arbitrira u sporovima unutar Predsjedništva BiH, niti da cijeni opravdanost i političku cjelishodnost poteza srpskog člana tog tijela kada posegne za zaštitom vitalnog entitetskog interesa.

Poručeno je to u petak iz Ustavnog suda Republike Srpske reagujući na nedavni potez Ustavnog sud BiH koji je van snage stavio izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o ugroženosti vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske, kao i odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je njen veto potvrđen dvotrećinskom većinom.

Čitav spor nastao je nakon što su polovinom ove godine tadašnja druga dva člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, preglasavanjem Cvijanovićeve usvojili odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, na šta je ona uložila veto koji je Ustavni sud BiH poništio prošle sedmice.

Iz Ustavnog suda Srpske ocjenjuju da je Ustavni sud BiH na scenu stavio direktno urušavanje temeljnih ustavnih mehanizama i prisvajanje ingerencija koje Dejtonski sporazum uopšte ne poznaje.

U saopštenju Ustavnog suda Republike Srpske naglašava se da su sudije u Sarajevu i same priznale da u članu V/2. tačke c) i d) Ustava BiH ne postoji izričita odredba o njihovoj ulozi u ovom postupku, ali su se uprkos tome upustile u ocjenu da li određeni akt otvara pitanje vitalnog interesa i da li je po njega destruktivan.

- Ustavni sud BiH se upustio i u ocjenu odluke Narodne skupštine Republike Srpske koja po svojoj pravnoj prirodi nije opšti pravni akt donesen u vršenju zakonodavne vlasti, već odluka kvalifikovane većine kojom se potvrđuje stav člana Predsjedništva BiH o štetnosti neke odluke po vitalni interes – ističu u Ustavnom sudu Srpske.

Posebno upozoravaju da se time uvodi potpuno novi, neustavni kriterijum za ocjenu ustavnosti, nazvan "funkcionalnost države".

- Riječ je o veoma neodređenom i fluidnom pojmu, čijom primjenom Ustavni sud BiH ne samo u ovom slučaju, već i za ubuduće, otvara prostor za arbitrarnost i stvara pravnu nesigurnost. Donošenjem ovakve odluke obesmišljen je jedan od temeljnih instrumenata za zaštitu federalnog uređenja BiH i ustavnopravne pozicije Republike Srpske, čime je taj sud postupio suprotno Ustavu čiji bi zaštitnik trebalo da bude - poručuju iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Ocjenjuju i da je ovakvim postupanjem doveden u pitanje sam opstanak mehanizma zaštite vitalnog interesa, koji predstavlja ključnu ustavnu garanciju za entitete i temelj konsocijacijske demokratije u BiH.

- Ako Ustavni sud BiH zaista ima nadležnost da preispituje veto člana Predsjedništva i odluku Narodne skupštine u vezi s tim vetom, postavlja se pitanje njegove funkcionalnosti i efikasnosti. Drugim riječima, mehanizam veta prestaje da postoji kao takav, jer njegovo korišćenje i dejstvo tada direktno zavise od volje Ustavnog suda BiH - navodi se u saopštenju.

Iz Ustavnog suda Srpske najavljuju da će izraditi detaljnu analizu o faktičkom dejstvu ove i sličnih odluka iz Sarajeva, te je dostaviti najvišim organima vlasti Republike Srpske.

Da je posljednji potez krnjeg Ustavnog suda BiH ozbiljan udar na dejtonski ustavni poredak, upozorava i pravnik Ognjen Tadić ističući da se ovdje ne radi o pukom imenovanju članova jedne komisije, već o opasnom presedanu kojim sudska volja potiskuje izričitu ustavnu normu.

- Ustavni sud nije vlasnik Ustava BiH. Nije njegov autor, nije njegov politički upravljač i nije institucija koja može proizvoljno određivati koja će se ustavna prava primjenjivati, a koja će ostati mrtvo slovo na papiru - ocjenjuje Tadić za "Glas".

On naglašava da zaštita vitalnog interesa nije politička privilegija Cvijanovićeve, već ustavno pravo funkcije koju obavlja, direktno ugrađeno u Aneks četiri Dejtonskog sporazuma, te da o opravdanosti veta isključivo odlučuje dvotrećinska većina Narodne skupštine Republike Srpske.

- Ustav BiH precizno utvrđuje kategorije sporova o kojima Ustavni sud odlučuje i nigdje ne postoji ovlašćenje da Sud postane arbitar neslaganja između članova Predsjedništva. Najveća zabluda većine sudija u krnjem Ustavnom sudu jeste da pravo na konačno odlučivanje znači i pravo na neograničeno odlučivanje. Institucija koja sama sebi određuje granice nadležnosti bez jasnog ustavnog osnova prestaje biti garant ustavnosti i postaje glavni problem njenog poštovanja – zaključuje Tadić.