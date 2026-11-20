Izjava srpskog člana Predsjedništva BiH i potvrda Parlamenta da je odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, naveo je Ustavni sud BiH u saopštenju nakon odluke. Naveden je i član za koje Ustavni sud tvrdi da nije ispoštovan.

Izjava srpskog člana Predsjedništva BiH i potvrda Parlamenta da je odluka o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, naveo je Ustavni sud BiH u saopštenju nakon odluke. Naveden je i član za koje Ustavni sud tvrdi da nije ispoštovan.

"Ustavni sud je zaključio da su sporna izjava i sporna odluka donesene suprotno ustavnim uvjetima iz člana V/2.d) Ustava Bosne i Hercegovine", navodi se u obrazloženju Ustavnog suda BiH odluke u predmetu U-17/26.

Detaljno obrazloženje odluke nije poznato jer odluka Ustavnog suda nije još objavljena, ali ovo malo što se za sada zna apsolutno je apsurdno. Član 5 Ustava BiH, pod tačkom 2, u alineji d), na koji se pozvao Ustavni sud BiH, tretira samo četiri uslova za zaštitu vitalnog interesa Republike Srpske, od kojih su Željka Cvijanović i Narodna skupština Republike Srpske apsolutno ispoštovali sve i jedan.

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"Član Predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom, može odluku Predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od tri dana po njenom usvajanju. Takva odluka će biti odmah upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske, ukoliko je tu izjavu dao član sa te teritorije; bošnjačkim delegatima u Domu naroda Federacije, ukoliko je takvu izjavu dao bošnjački član; ili hrvatskim delegatima u istom tijelu, ukoliko je tu izjavu dao hrvatski član. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka Predsjedništva neće imati učinka", navodi se u Ustavu BiH – V/2.d).

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Predsjedništvo BiH je, bez saglasnosti Željke Cvijanović, 29. juna 2026. donijelo Odluku o imenovanju članova komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Izjava Željke Cvijanović o tome da je navedena odluka Predsjedništva štetna po vitalne interese Republike Srpske – dakle za teritoriju sa koje je izabrana - uslijedila je dva dana kasnije, 1. jula 2026. – apsolutno u skladu s uslovima iz člana 5 Ustava, u tački 2, pod alinejom d). Narodna skupština Republike Srpske je 7. jula 2026. – 8 dana nakon odluke Predsjedništva usvojila Odluku kojom potvrđuje izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH, takođe u skladu s navedenim članom Ustava. Odluka je usvojena s 59 glasova, odnosno tri glasa više od dvotrećinske većine u Parlamentu u odnosu na uslov koji propisuje Član 5, tačka dva, alineja d) Ustava BiH.