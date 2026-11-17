Planom se predviđa preispitivanje primjene bonskih ovlašćenja, insistiranje na legalnom izboru visokog predstavnika i diplomatska reakcija Srbije ukoliko njegove odluke zadiru u ustavne nadležnosti Srpske.

"Odnosi Srbije i Republike Srpske treba uvek da budu na najvišem nivou, ne samo zato što je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i što sa Republikom Srpskom ima sporazum o specijalnim paralelnim odnosima, već zato što je reč o jednom narodu koji živi sa različitih strana granice, što ne predstavlja ni najmanju prepreku za duhovno jedinstvo i bratsku slogu. Budućnost Srbije i Republike Srpske tesno je povezana", kazao je predstavnik Studentske liste Radomir Saičić.

Studentska lista ističe da je spremna da pruži snažnu podršku Republici Srpskoj i da će zastupati njene interese, a to je od neprocjenjivog značaja za Republiku Srpsku, ističe šef Predstavništva Srpske u Srbiji.

"Mnogi projekti u Republici Srpskoj su vidljivi gdje je Srbija uložila svoj novac. Ja vjerujem da ćemo našu saradnju zadržati na tim temeljima i na principima programa Studentske liste koji su predstavili u javnosti gdje potpuno jasno, evo opet ponavljam, vidimo da je jasno definisano da je Republika Srpska na vrhu prioriteta u saradnji i da su teme identiteta i nacionalne teme, teme koje zauzimaju posebno mjesto u ovom programu", istakao je šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

Srbija je bila i ostala naše najveće i najvažnije nacionalno pitanje. Dobri odnosi Srpske i Srbije garant su opstanka i sudbine srpskog naroda.

"Republika Srpska nikada nije učestvovala u rušenju vlasti u Srbiji ili je bilo kojim drugim aktivnostima dovodila u nezgodan položaj. Slijedili smo politiku vojne neutralnosti, nismo uveli sankcije Rusiji, slijedili smo sve spoljnopolitičke aktivnosti koje je Srbija poduzimala. Uostalom, prvi smo čestitali pobjedu Studentskoj listi i odmah smo se izjasnili da svsaki izbor naroda u Srbiji za nas predstavlja obavezu i očuvanje dobrih odnosa", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

"Pozdravljam program Studentske liste u Srbiji. Drago mi je da razumiju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i Dejton. Jačanje privrednih veza Srbije i Srpske znači više posla, više investicija i više prilika za mlade. Srpska i Srbija su jedno. Zajedno smo jači", jasan je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Dodik.

Uskoro se očekuje susret novoizabranog rukovodstva Srpske i Srbije kako bi se bliska saradnja nastavila. Ako se sva obećanja ispune, čini se da će odnosi biti snažniji nego ikada prije.